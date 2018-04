¿Es Mark Zuckerberg un robot?

Las posturas y comportamiento del creador de Facebook causaron las bromas de las redes

La comparecencia del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg ante el Congreso de los Estados Unidos, provocó varias reacciones pero ninguna como la de los internautas que en las redes sociales hablaron sobre el tema.

Zuckerberg estuvo por horas respondiendo a los senadores de las comisiones jurídicas y de comercio, ciencia y transporte, como testigo sobre el último escándalo de privacidad de esta red social, relacionado con la compañía Cambridge Analytica.

Aunque las respuestas pudieran pasar a un segundo plano, lo que llamó poderosamente la atención fue la manera de comportarse del magnate, mismas que provocaron bromas y comparaciones con un robot, pues su expresión era totalmente mecánica.

“Hay una posibilidad del 100 % de que Mark Zuckerberg sea un robot”, escribió un usuario.

“No te olvides de beber agua, a los humanos les gusta el agua”, comentó otro.

“Zuckerberg no es un lagarto, simplemente es un robot controlado a distancia por el hombre detrás de él”, bromeó otro internauta.