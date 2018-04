ICE arresta a dos hermanos, trabajadores del campo, con una diferencia de meses

El hermano aceptó su deportación al no aguantar las condiciones en Adelanto; su hermana está luchando para quedarse en el país

Silvia Arreola es una madre inmigrante llena de dolor. El año pasado su hijo Claudio Soto fue arrestado y deportado a México. Y el mes pasado, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) regresaron a Oxnard. Esta vez para llevarse detenida a su hija, María de Los Ángeles Soto.

“No hay consuelo para mi. Me la paso llorando. No somos rateros. Somos gente de bien. Hemos venidos a trabajar a este país”, dice en medio de un torrente de lágrimas que casi no la deja hablar.

Tanto Claudio, de 30 años, como su hija María de Los Ángeles, de 28, años eran trabajadores del campo. Laboraban en el cultivo de la fresa en Oxnard donde también vivían.

“Cuando la migra vino por mi hija, ya andábamos con miedo por el antecedente de mi hijo Claudio”, comenta.

Claudio de plano no aguantó el encierro y el maltrato en el Centro de Detención de Adelanto. “No tuve dinero para pagarle un abogado”, confía la madre.

En Adelanto, el hijo le contaba que hasta lo golpeaban. “Ya no puedo más, me dijo un día”, recuerda la madre. Firmó su salida voluntaria después de cuatro o cinco meses de estar detenido, añade.

Al ser deportado, Claudio dejó a su esposa y a sus tres hijos de 14, 10 y 3 años en Oxnard.

“Ella se quedó con toda la carga de mantener a los hijos. Él está ahora en Hidalgo, México. Es un buen hombre, no fuma, no toma. Ya encontró trabajo allá. Pero usted sabe que no pagan nada en México. Sus hijos le lloran todos los días. El más chiquito de tres años me pregunta por su papá. Yo le digo que anda trabajando. ‘Pero por qué no llega en la noche’, me dice el niño. ‘Es porque se fue a trabajar lejos’, le contesto”, dice la madre.

El arresto de su hija

Fue el 28 de marzo cuando ICE llegó por María de los Ángeles.

“Eran como a las seis de la mañana. Mi hija se estaba subiendo al carro para irse al campo a trabajar”, dice.

Arreola recuerda que su hija se puso blanca como una hoja de papel cuando vio venir a los agentes de migración. “La sacaron del carro como si fuera un animal. La aventaron, la lastimaron. Decían que traía una pistola. ¡Es un invento!“, exclama.

“Ella tenía su periodo. Les pidió a los oficiales que la dejaran entrar a cambiarse. No se lo permitieron. Se tuvo que cambiar delante de ellos en la calle. ¡Qué cosa más triste¡ ¡Qué falta de humanidad!”, subraya.

Bajo custodia en Adelanto, la madre dice que su hija está muy mal. “Todos los días hablo con ella pero me cuesta mucho porque no paro de llorar”.

María de Los Ángeles es soltera y no tiene hijos.

Arreola vino hace 16 años a California. Escapó de la violencia doméstica que sufría a manos de su esposo. “Mis propios hijos me decían que huyera, que me fuera lejos”, rememora la madre.

Dejó en México a dos hijos, y trajo con ella a tres. Tras la deportación de Claudio se ha quedado solo con uno en Oxnard. Como sus hijos, se ha ganado la vida como trabajadora en el campo, en la pizca de las fresas.

Versión oficial

Lori Haley, portavoz de ICE, afirma que María de Los Ángeles fue detenida por el equipo de agentes de Operaciones para Fugitivos de esa agencia. Según dice, el arresto fue “después de un peligroso encuentro que involucró un intento de Soto Arreola de atropellar a los agentes con su vehículo”.

Señala que policías de Oxnard tuvieron que acudir al lugar luego de que los agentes del ICE los contactaron para reportar un intento de asalto con un arma mortal por parte de Soto Arreola.

“La señora Soto Arreola permanece en custodia pendiente de deportación hasta que un juez de migración determine si hay fundamentos legales para que permanezca en el país. Ella ha regresado a México en dos ocasiones previas”, sostiene Haley.

Arresto ilegal

La abogada en migración Erika Román Maury, quien lleva el caso de María de Los Ángeles, niega todos los señalamientos hechos por el ICE en contra de su cliente.

“Su detención es otro ejemplo de un arresto ilegal. No tenían ningún derecho a detenerla. Prácticamente la secuestraron de su casa. Ella lleva más de 10 años en el país. Es una trabajadora de la fresa que vive en Oxnard, paga impuestos y no tiene un récord criminal”, señala.

“No es cierto que traía un arma cuando la detuvieron. Todos los argumentos usados para detenerla son falsos”, subraya.

Revela que está peleando para que su deportación sea desechada. “El 17 de abril tenemos una audiencia en la Corte para pedir que le fijen una fianza que le permita salir libre, pero también vamos a presentar una moción para desestimar el caso y que su deportación sea cancelada”, precisa.

Dice que ha sometido una petición para una visa U para su clienta, ya que fue víctima de violencia doméstica durante una relación que tuvo aquí en Estados Unidos. La visa U se da a quienes han sido víctimas de un crimen.

Por el momento, María de Los Ángeles sigue detenida en Adelanto.