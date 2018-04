Mató a su madre y le envió $250 a su hermano por “daños”

Un joven de 23 también le disparó a su mejor amigo

Alrededor de las 3:00 a.m. del domingo pasado, Chad Lawhorn se despertó con hambre, pero mientras se preparaba algo de comer recibió un mensaje de su hermano Casey James, quien le había transferido $250 dólares a su cuenta de Venmo y el mensaje “Daños”.

Chad, quien había vuelto de un viaje de San Francisco a Nashville, pensó que su hermano pensaba causarse daño, ya que había estado deprimido desde hacía varias semanas y tuvo un part de intentos de suicidio, así que tomó su auto y se dirigó a su casa, donde vivía con la mamá de ambos.

Durante el viaje de dos horas a East Ridge, Tennessee, Chad trató de llamar a su hermano y a su mamá, Vi Lawhorn, pero Casey había apagado su celular, y su madre no respodió ninguna de las casi dos docenas de llamadas que hizo, reportó el Washington Post.

Cuando Chad llegó a la vivienda vio varios autos de Policía y hasta periodistas de la televisora local, además de las inconfundibles cintas amarillas que delimitan la escena de un crimen. Se quedó en el auto. Los oficiales se acercaron.

El joven estaba preparado para la noticia sobre su hermano, pero el reporte fue mucho peor: Casey James había matado a su madre con un arma que había robado.

Los dos oficiales le dijeron a Chad que su hermano había llamado al 911 para informar que había matado a su madre y a su amigo Avery Gaines, y que planeaba suicidarse. Había escapado de la escena. Luego pubicó en Facebook que pretendía suicidarse.

Casey James fue encontrado 300 millas, en una zona rural de Mississippi, donde su cuerpo yacía con una herida de bala autoinfligida.

“Creo que todavía estoy en estado de shock. La gente me sigue preguntando cómo me siento… En mi cabeza, no sé lo que siento. No sé cómo sentir. No sé lo que tengo que hacer… Me siento a la deriva”, dijo Chad Lawhorn al Post.

La investigación no ha respondido la pregunta clave, ¿por qué Casey James mató a su madre y a su amigo Avery Gaines? ¿Qué desató su furia? Lo de su suicidio, parecía un anuncio hecho hacía varios meses.