Flor Rubio, ¿la nueva conductora de ‘Ventaneando’?

La presentadora de televisión reacciona al rumor de querer ocupar el espacio que dejó Atala Sarmiento

Flor Rubio negó que haya ido a buscar a Pati Chapoy para pedirle trabajo, ahora que Atala Sarmiento dejó de formar parte del equipo de conductores de “Ventaneando“.

“Yo no he buscado a Pati Chapoy ni Pati Chapoy me ha buscado a mí, gente de mi oficina la llamó para solicitarle una entrevista cuando fue el asunto de Atala Sarmiento, tal vez de ahí pudo haber salido. Pati en ese momento me pidió que no hiciéramos la entrevista porque todo se estaba resolviendo, me agradeció el interés que más adelante podíamos hablar, pero fue gente de mi producción que me buscó para un asunto que tenía que ver con Atala Sarmiento”, platicó en su programa de radio.

Este rumor se convirtió en tendencia en YouTube, después de que el periodista Jorge Carbajal y Ana Alvarado, lo revelaran en un video. Por su parte, Flor está consciente de que por ahora el equipo ya está formado.

“La verdad es que yo respeto mucho al equipo de Ventaneando, me queda claro que están completos, Mónica Castañeda entra en lugar de Atala y pues me parece un equipo fuerte, el mejor que tenemos de espectáculos en el país en televisión abierta”, finalizó.