¿Qué ha sido de la exMiss Universo Ximena Navarrete?

A un año de la gran boda de Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares, la Miss Universo 2010 está tan feliz con el rol de esposa y reina de su casa, que por el momento se quiere mantener alejada del trabajo.

Hace dos años filmó ‘108 Costuras’, cinta en la que hace papel de Gaby, y que está por estrenarse, pero después de que actuara en esta producción, no le interesa nada más que su hogar.

“En este momento de mi vida no tengo pensando seguir como actriz“, expresó la tapatía a Grupo Reforma, quien estuvo de invitada en el festejo de los 25 años como empresario de Carlos Bremer al frente de Value Casa de Bolsa.

La modelo mencionó que en su debut cinematográfico aprendió de todo, pero que no le quedaron ganas de seguir con más proyectos.

“No quiero (hacer más películas), quién sabe en un futuro, por ahora no, pero nunca digas nunca…“, mencionó Ximena, quien junto con su esposo festejaron su primer aniversario de bodas el primero de abril.

Dijo que el matrimonio le ha sentado muy bien, y aunque prefiere no hablar mucho de su vida privada junto con al empresario, admitió que existe el deseo de convertirse en madre.

“Todo muy bien, ya se enterarán cuando haya planes (de ser mamá)“, agregó.

Sobre la cinta en la que comparte créditos con Kuno Becker, José Ángel Bichir y que cuenta con una actuación especial del pelotero Adrián González, comentó que quedó maravillosa.

“Ya vi la película, porque hicieron dos presentaciones en Guadalajara, pero estamos emocionados porque salga pronto ya en todos los cines”, dijo Ximena, de 30 años de edad.

Bremer, además de su amigo, está como productor asociado con ella la película.

“La experiencia en el cine fue padrísima, maravillosa, fue un trabajo muy ágil y natural y me la pasé genial. Es mi primera película, aprendí de todo…”.

Sobre los concursos de belleza, Ximena comentó que está desconectada de lo que está pasando actualmente en México.

La Miss Universo 2010 mencionó que desea de corazón que haya otra reina mexicana que logre la corona de belleza más importante a nivel mundial.

“Estoy bien desconectada de los temas de concursos de belleza, no tengo nada qué ver en la organización aquí en México ni en ningún otro lado. Ojalá que pronto salga otra representante mexicana que gane Miss Universo“, dijo.

“Sé que ha cambiado mucho, que ahorita hay un concurso pare ir a Miss Universo (Mexicana Universal), otro para Miss Mundo (Miss México), cuando yo concursé era el mismo, como que ahora están enfocándose en cosas distintas”.

Eso sí, es fan de ver Miss Universo y siempre está al pendiente de las candidatas que van al certamen… y hasta le atina a la ganadora.

“Cada año veo Miss Universo es el que no me pierdo porque yo me creo experta, según yo en jurado, pero hasta ahí, de otros concursos ya no los sigo”, expresó Ximena.

“Tengo buen ojo, la verdad es que siempre en mi top que yo hago siempre aparece la ganadora“.

