Tratamientos alternativos para la artritis: Lo que funciona y lo que no

Manipulación quiropráctica. Algunas investigaciones sugieren que la “realineación” de la columna vertebral por un quiropráctico puede mejorar algunos dolores del cuello y de la espalda. Pero, en una revisión de 2012 publicado en la revista Rheumatology no se encontró evidencia de que la terapia disminuye eficazmente el dolor de la osteoartritis.

Suplementos Dietéticos. Algunas personas toman suplementos como la glucosamina y condroitina (a menudo juntas) o aceite de pescado para el dolor articular. Hasta el momento, los estudios han demostrado que la glucosamina y la condroitina no son más efectivas que un placebo. Algunas investigaciones sugieren que altas dosis de aceite de pescado puede ayudar a mejorar el dolor articular de la artritis reumatoidea, una condición autoinmune. Pero no son muy claros los efectos sobre la osteoartritis. Además, los suplementos de aceite de pescado pueden provocar efectos secundarios, como la diarrea y el dolor de estómago. Y los suplementos dietéticos no están bien regulados por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), así que no puedes estar seguro si lo que tomas es lo que dice la etiqueta. (Ver nuestro reporte “Los suplementos pueden enfermarte“).

Homeopatía. El principio subyacente de la homeopatía es que ciertas sustancias muy diluidas pueden curar enfermedades. Por ejemplo, el rhus toxicodendron, hecho de la hiedra venenosa, es comercializado como un tratamiento contra la osteoartritis. Pero Lipman dice que no existe evidencia que apoye el uso de los remedios homeopáticos para la artritis o cualquier otra condición.