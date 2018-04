A que no sabías cómo utilizar de forma correcta un colador

En Instagram se hizo viral una foto que muestra cómo colocar este utensilio de cocina y que a pocos se les había ocurrido

No hay nada más rico que una plato de pasta, pero el proceso de colarlos puede ser cansado, incluso peligroso. Muchos de nosotros usamos el mismo método: apagamos el fuego, agarramos con un trapo los costados, haciendo equilibrio para que el agua caliente no te salpique y, con el colador en el lavaplatos, tiras todo el contenido de la olla. Pero hay una forma más sencilla -y obvia- que no se nos había ocurrido hasta que un usuario reveló cómo hay que usar los coladores.

WHY IS MY WHOLE LIFE A LIE A post shared by Kale Salad (@kalesalad) on Oct 3, 2017 at 2:28pm PDT