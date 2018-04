BuenosDíasLA: Artista chicano destaca la hermosa cotidianidad de Los Ángeles

“No me voy a quedar callada”: Inmigrante refugiada en iglesia de NY para evitar deportación acusa a la Patrulla Fronteriza de abuso sexual: “El agente que abusó de mí me dijo ‘tengo tu información y sé dónde estás’. Por eso no hablé por muchos años. Me dieron unos documentos, y lo que hice fue meterlos a un ropero con todo lo que me había pasado. Quise dejar atrás todo eso. Dejarlo en el pasado. Pero en el 2013 volvió ese pasado oscuro a atormentarme. Un domingo iba para la iglesia y me detuvo la Policía por una infracción de tránsito y me reportó a Inmigraciones”, nos contó Aura Hernández en una entrevista que le hicimos en la iglesia. Visita nuestra página web democracynow.org/es para saber más sobre el tema. #immigration #inmigracion #refugiados #estadosunidos

