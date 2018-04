Cheech Marin celebra 40 años de ‘Up in Smoke’

El actor participa en un homenaje que hace a esta película el museo Grammy

Cuando se filmó “Up in Smoke”, nadie pensó que se convertiría en uno de los filmes más emblemáticos de los años 70. Su director, Lou Adler, le dijo a Forbes en una entrevista que durante siete años estuvieron insistiendo a los estudios con este proyecto.

Cuando salió al mercado, en 1978, se esperaba que recaudara unos 2 millones de dólares. Terminó con 44, que si se ajustan a cifras de 2018, serían más de 150 millones.

Cheech Marin, quien protagonizó la comedia junto con Tommy Chong, no duda en decir que el éxito de esta comedia tiene que ver con dos aspectos, que es muy cómica y que aborda temas universales.

“Captamos la forma de ser de los chicos de toda una generación, lo que estaba pasando en la cultura, así como elementos que se unieron; eran los hippies, los dumpers, los chicanos. Además hablamos de asuntos que todos hacían pero de los que nadie hablaba, y el humor de la película era algo que no se había hecho antes”, explicó Marin.

Para celebrar los 40 años de la filmación de la cinta, el museo Grammy abrirá el 20 de abril “Cheech and Chong: Still Rolling–Celebrating 40 Years of Up in Smoke”, una exhibición que incluye objetos que relatan la manera en que hizo la película, entre ellos notas de producción, el guión original, casetes originales y fotografías.

El martes, en un evento para el que están agotados los boletos, Cheech y Chong participarán en una sesión de preguntas y respuestas en la que hablarán sobre sus carreras, la exhibición y los 40 años de la cinta.

Marin considera a esta comedia algo más que una película de culto.

“Más que eso. Se puede decir que es una película de súperculto, que se ha visto en todos los lugares del mundo”, dijo.

Esto porque es muy chistosa, dijo el actor, “y no es por eso de la cultura de la marihuana; tiene que ver con dos chicos graciosos”.

Sin embargo, no solo este proyecto tiene muy emocionado a Marin, sino también la apertura en 2020 del primer museo de arte chicano que abrirá en el mundo, y en el que el comediante tiene mucho que ver.

El Museo de Arte de Riverside le propuso al artista mostrar la colección de más de 700 piezas de arte chicano que posee en el que se llamará Cheech Marin Center Chicano Art, Culture and Industry.

Después de todo, desde hace 30 años se ha dedicado a promover este movimiento que por años fue relegado de los museos más importantes del país.

“Pienso que el arte chicano no se puede apreciar a menos que lo veas, así que he llevado la colección en exhibiciones por más de 30 años, y se ha visto en más de 50 museos”, dijo.

En detalle

Qué: ‘Cheech and Chong: Still Rolling–Celebrating 40 Years of Up in Smoke’

Cuándo: comienza el 20 de abril; lunes a viernes 10:30 am a 6:30; sábado y domingo 10 am a 6:30 pm

Dónde: museo Grammy, 800 W. Olympic Blvd., Los Angeles

Cómo: boletos $10.95 a $12.95; informes (213) 765-6800 y grammymuseum.org