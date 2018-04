Productora de ‘Hoy’ responde a críticas negativas

La jefa de Andrea Legarreta y Galilea Montijo habla de la nueva etapa del matutino

Magda Rodríguez le pide al público que no sean crueles con las críticas y que le den un par de meses para poder pulir el matutino de “Hoy“, programa que actualmente produce.

“Yo soy una productora que le gusta trabajar y les pido que me den chance, llevo cuatro semanas y existe mucha responsabilidad porque me llaman la productora del rating, pero soy una productora normal que me la fleto y que trabajo arduamente, denme chance de corregir y modificar y entonces ya me juzgan”, dijo.

Rodríguez recalcó que en esta etapa del matutino, el rating los ha favorecido, aunque espera que esos niveles crezcan mucho más.

“Veo mucho el rating minuto a minuto y hemos aumentado un 15% de lo que tenían, doblamos a lo que es ‘Venga la Alegría‘ que vendría siendo nuestra competencia, pero todos los días analizó las capsulas que bajan, les doy otro chance y si no le gusta al público las muevo. Oigo mucho a mis conductores y lo que ellos proponen lo tomo en cuenta, también oigo mucho a mi equipo de producción y al público”, explicó.

Señaló que los comentarios que ha recibido de que en esta temporada se ha llevado a talentos del programa que produjo en Azteca, “Enamorándonos”, son falsos.

“Jamás me ha traído a nadie de ‘Los Amorosos’, a ellos los corrieron y ellos me han buscado… Están en clases de conducción, además la gente debe de tener en cuenta que ellos si han hablado 5 palabras, es mucho… Yo creo que los que critican a ellos en el programa son los que ven ‘Enamorándonos’ y sólo digo que van estar en ‘Hoy’ si el público quiere”, concluyó.