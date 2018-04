Video: Bárbara de Regil enloquece a sus fans de Instagram con bailecito en bikini

✨Tienes la edad perfecta para ser Feliz y la energía justa para hacer de tu vida una Aventura 🌴Mujer BAILA !!! 🐚 Ámate , Abrázate ♥️ Elige que quieres en tu vida ♥️ Se coherente🌴🐠 Fluye 🌴🦀 Canta ✨ Dile adiós al orgullo 🕊 Busca el equilibrio entre lo que dices , haces y piensas 💁🏻‍♀️ ACTIUD !!!!!

A post shared by Barbara De Regil (@barbaraderegil) on Apr 11, 2018 at 4:59pm PDT