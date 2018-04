Xbox One X: La consola más potente de Microsoft al momento

Con 1TB de almacenamiento y compatibilidad con contenido 4K, la Xbox One X es la consola más potente que ha fabricado Microsoft, aunque es algo costosa

El Xbox One X es una poderosa consola a años luz de distancia de la Xbox One en cuanto a capacidad de procesamiento. Es compatible con 4K, HDR y ofrece mejores efectos visuales. Puede reproducir todos los juegos Xbox One, algunos 360 y juegos originales de la xbox, además de que viene con una unidad de 1TB.

En comparación directa entre la Xbox One X y la Xbox One S al jugar Gears of War 4 (que se actualizó para sacar ventaja del hardware de la X), lado a lado usando dos televisores 4K idénticos, la diferencia en nitidez y detalle son muy evidentes. En algunos casos, el comparar las texturas entre dos consolas era una diferencia entre el día y la noche.

La mayor diferencia radica en las mejoras en la iluminación HDR, que hace que resalten las explosiones en Gears 4, aunque al encender HDR en la Xbox One S, la dramática diferencia entre las dos se redujo. Gears of War 4 tiene una opción mejorada de video que te permite escoger entre un desempeño mejorado y mejores efectos visuales. Creo que es seguro asumir que los juegos mejorados de la Xbox One X te darán opciones de menú similares.

Asimismo, el precio de la consola es elevado y la lista de juegos exclusivos se queda corta ante la de rivales como la PS4 Pro, además de que no todos los juegos recibirán compatibilidad 4K o mejoras HDR.

En conclusión, la Xbox One X sí es la consola más poderosa del momento, pero tiene mucho camino por recorrer para convencer el desembolso de dinero si ya se cuenta con una Xbox One.

Por Jeff Bakalar, CNET