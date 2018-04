El Moto G5S Plus es el primero de su tipo con cámara doble en la espalda

El Moto G5S Plus es un celular de gama media con cámara doble, uno de los primeros en esa categoría en ofrecerla

El Moto G5S Plus mantiene los puntos favorables del Moto G5 Plus, pero mejora en diseño y agrega una cámara doble en la parte trasera. Lo malo es que su cámara doble no da el desempeño esperado y el efecto de desenfoque no está a la altura de otras cámaras de este tipo. La pantalla incrementó, perdió resolución y el peso también aumentó en comparación con el G5 Plus.

El Moto G5S Plus está un escalón arriba del Moto G5 Plus y si alguien me pregunta por un buen celular de la gama media, el Moto G5 Plus es lo primero que se me viene a la cabeza por sus condiciones de Android (casi) limpio, ser de una marca confiable, un hardware depurado y bien construido y el lector de huellas que también se puede usar en lugar de los botones virtuales.

El Moto G5S Plus es un celular casi idéntico al Moto G5 Plus pero con un cambio en su espalda: la cámara trasera ahora es doble, una tendencia que se ha popularizado en los celulares de gama alta –como el iPhone 7 Plus, Galaxy Note 8 y Huawei P10— y que Motorola espera iniciar en los gama media.

El Moto G5S Plus solo tiene una letra de diferencia con su hermano, pero en realidad el diseño ha cambiado drásticamente. El G5S Plus no sólo tiene la cámara doble, sino que también tiene un acabado más liso en la parte trasera y unas franjas que sirven como las antenas (clásicas en los cuerpos de aluminio). El diseño es mucho más elegante, más premium.

El puerto sigue siendo micro-USB pero ahora la bocina sí se deja ver en la parte inferior con varios orificios a un lado del puerto de conexión. En la mano, el nuevo celular se siente más grande y ligeramente más pesado.

Por Óscar Gutiérrez, CNET en Español