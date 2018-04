‘Los Shulos’ de ‘Hoy’ responden a críticas

Los hermanos saltaron a la fama tras su participación en "Enamorándonos" de TV Azteca

Brian y Carlos Calderón, mejor conocidos como los Shulos, participan en “Hoy” en la sección del camioncito junto a Paul Stanley. Su intervención ha recibido muchas críticas y los famosos ahora responden a esos comentarios.

“Es parte de y esta bien que hablen de nosotros, estamos muy contentos; si nos han criticado de que estamos de árboles ahí, pero créeme que voy a ser el mejor árbol, el número 1, el más grande; y ni tan arboles porque ya entrevistamos a Julión Álvarez, a la MS, vamos creciendo poco a poco como artistas”, dijeron a Grupo Cantón.

Los hermanos aseguran que se están preparando para hacer un mejor trabajo en el matutino: “Estudiamos licenciatura en derecho y estamos tomando unos cursos de televisión, porque sabemos que no es fácil el trabajo que ustedes hacen, todos tenemos que tener una preparación, en lo que quieras hacer, estamos estudiando, queremos prepararnos más, para ser grandes reporteros”, comentaron.

🔥💎🔥💎🔥💎😈 A post shared by Brian ¨El Shulito¨Calderon (@briancaldron) on Mar 30, 2018 at 9:04pm PDT

Ellos se dieron a conocer en el programa de TV Azteca “Enamorándonos“, cuando lo producía Magda Rodríguez; sin embargo, le dan todo el crédito a la productora:

“No somos creaciones de ‘Enamorándonos’, solo creaciones de Magda Rodríguez; pero el amor siempre va estar en ese programa y si me enamoro en el camioncito ojalá llegue alguien y me quedo ahí con ella, y si me caso, que me case Magda, estaría increíble”, finalizaron.