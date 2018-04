Marjorie de Sousa a Julián Gil: “Quieres foto con nuestro hijo me puedes llamar, vives en la esquina de casa”

"El terremoto en México fue algo súper fuerte, en mi casa se cayó todo, ¿tú crees que yo recibí una llamada del padre de mi hijo para preguntarme si mi hijo estaba bien?"

Luego del escándalo que se suscitó el fin de semana pasado, cuando Julián Gil se presentó a ver a Matías al centro de convivencia, y a la salida el peluquero y amigo personal de Marjorie de Sousa no le dejó tomarse una foto con el niño, la actriz rompe el silencio, aclara, se defiende y cuenta su verdad.

Lo que debía ser una visita para darle la bienvenida a Marco Antonio Regil en su primer día en un ‘Nuevo Día’, terminó en una entrevista con muchas lágrimas que le hizo Adamari López a Marjorie de Sousa dos días después del escándalo entre Julián y su amigo y estilista Rodrigo Cavazos.

Marjorie comenzó explicando lo siguiente:

“Hace mucho tiempo vivo en México, no tengo familia allí, tengo que aclarar que Rodrigo, que es la persona que está ahí (el de la polémica con Julián Gil), es un gran amigo de la familia desde hace muchos años. No es solo una persona, que en algunas ocasiones, trabaja conmigo sino que también me ha ayudado en muchas emergencias, cuando me ha tocado correr con mi hijo con fiebre, cuando no se consigue una leche porque a mi hijo le han cambiado la leche más de 10 veces, y esta persona ha hecho más de 2 horas de camino para buscar un pote de leche a mi hijo”.

Marjorie también explicó que ella siempre lleva al niño los sábado al centro de convivencia y se queda en una esquina, escondida, viendo todo, pero en esta ocasión no pudo ir porque tenía que estar en Miami por trabajo y por eso le pidió ayuda a su amigo, mientras su madre lo esperaba en el auto.

“Como no puedo traerme a mi hijo, porque no tengo todavía el pasaporte, no me lo ha dado, sigue un juicio abierto para que me de los documentos de mi hijo que no puede salir del país. Le pido a Rodrigo que lleve al bebé… Es la persona más cercana, porque Matías lo conoce y la persona encargada de meter al niño es Vicky o Marisol (sus enfermeras o nanas)”, aclara la actriz.

En cuanto a las fotos, como bien se sabe en los centros de convivencia donde hay menores no se permite ni tomar fotos, ni entrar cámara y menos celulares, por lo que la única foto que se tomó Julián Gil en el pasado fue cometiendo una aparente falta legal.

“La ley se dice que no se puede tomar foto por protección al menor. Él (Julián) sale por la puerta que sale Matías… A mí no me gustaría llevar a mi hijo todo el tiempo y presentarlo, me juzgan porque yo llevo a mi hijo (al centro de convivencia)… Señores, tengo que hacerlo, porque si yo no llevo a mi hijo me lo quitan, si no llevo a mi bebé pierdo la custodia de mi hijo, ¡ya basta!…

No entiendo para qué haces este show, tú quieres una foto con nuestro hijo me puedes llamar, tú vives en la esquina de mi casa, tú puedes subir las veces que quieras, llámame tú, no te has dignado un solo día a llamarme para ver cómo el niño está… El terremoto en México fue algo súper fuerte, en mi casa se cayó todo, ¿tú crees que yo recibí una llamada del padre de mi hijo para preguntarme si mi hijo estaba bien?… Son tantas cosas que yo no digo porque no quiero que el día de mañana Matías se presente y vea, todo esto es absurdo. Resulta que esta persona me está ayudando porque no tengo cómo hacer, mi mamá se pone nerviosa, ¿por qué haces esto?”, dijo Marjorie entre lágrimas y nervios.

Una de las partes más fuertes de la entrevista que le dio a ‘Un Nuevo Día’, fue cuando puso en duda la razón de por qué Julián, que aseguró en enero que no vería más a su hijo en el centro, regresó este sábado.

“Hay veinti tantas visitas que mi hijo se queda plantado en el lugar, porque además tenemos que esperar de 10 a 20 minutos que él se presente. Mi hijo se ha quedado plantado veinti tantas veces porque él no puede verlo por X o Y razón… Aquí el juego es un niño, por qué tantos insultos, por qué no tiene los pantalones de presentarse y hablar conmigo personalmente.

He tratado de evitar que mi niño salga expuesto porque como mamá no es bonito… He pasado procesos muy difíciles, de muchísimo desgaste, recuperarte de un parto es lo más difícil del mundo, y encima tener que enfrentar una situación por no tener pantalones para hablar con la gente de frente, ¿por qué?, ¿por qué necesitas de las cámaras?, ¿por qué necesitas del escándalo?, ¿porque te vas a perder dos meses más y no lo vas a ver?, ¿por qué no me llama?… Estoy muy cansada…

Cuando tienes un hijo la hora que te dieran correrías a verlo, porque un hijo es algo sagrado, es una cosa legal, tenemos que seguir los parámetros legales, tenemos que seguir lo que el juez dicta hasta que se resuelva y ver cómo va a quedar todo… Cuando el juez le preguntó en la audiencia ¿cuándo quieres ver al niño?, él dijo una vez al mes… ¿Tu hijo te reconoce una vez al mes?”, denunció Marjorie.

Y ante la pregunta que desde el primer día Julián Gil le ha pedido a la prensa que se le haga a Marjorie, de que de una razón por la cual él no puede ver a su hijo en otro lado que no sea un centro de convivencia, ella respondió:

“Mi hijo cada vez que entra a la sala de convivencia se priva con él porque no lo conoce… Mi única condición fue, el niño no se puede quedar a dormir contigo, tú vives cerca de mí, llévatelo y tráelo a la casa para dormir. Llévate a la enfermera, yo viví varias crisis de ahogo yo no tengo por qué jugar con la salud de mi hijo, yo vi a mi hijo casi muerto, desmayado… La única condición que le dije es: ‘llévate a la enfermera, quieres estar con mi hijo, no tengo problemas pero llévate a la enfermera’…

Hasta hablé con él y le dije vamos a vernos en un parque para que el niño empiece a conocerte. Mi hijo tiene en su cuarto las fotos de su papá, yo le hablo, le muestro los videos de cuando nació, de lo poco que estuvo con nosotros porque les recuerdo que a las dos semanas de tener a mi hijo, el decidió hacer un viaje largo y yo me quedé sola, que si no es por mi mamá…”, concluyó.

