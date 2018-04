Foto: El destape total de Suzy Cortez

La ex Miss 'BumBum' asegura que no le agrada su compatriota Neymar, como futbolista, y lanzó sus predicciones para la final del Mundial de Rusia 2018

Suzy Cortez, ex Miss ‘BumBum’ 2015, destapó todas las curvas de su cuerpo para la revista Playboy. La sexy modelo compartió una fotografía a blanco y negro en donde se puede apreciar toda la anatomía de esta joven brasileña. Y sus fanáticos ante el desnudo enloquecieron con un sin fin de comentarios en los que elogian su belleza como: “Eres todo un Encanto sublime, hermozota!!!“, “Deberías de ser la octava maravilla del mundo” y “Que linda y buena estás“.

En una conversación previa a esta publicación Suzy nos comentó que la revista saldrá a la venta a partir del mes de junio.

También nos reveló que en la actualidad no tiene interés alguno en iniciar un romance o tener novio. “No pienso en amor y ni en novio en ese momento“. Ya que se encuentra entregada y de lleno a sus proyectos laborales. Uno de estos la llevará a Rusia.

La brasileña aseguró que “llegaré la primera semana de la Copa -Mundial de Rusia 2018-. Haré algunas historias para la TV y luego volveré a Brasil, porque tengo bastante trabajo con la difusión de Playboy. Volveré a Rusia para la final de la Copa del Mundo“, nos platicó.

#blackandwhite A post shared by Suzy Cortez (@suzycortezoficial) on Apr 12, 2018 at 4:29pm PDT

Una de las grandes pasiones de Suzy Cortez es el fútbol, y para nadie es un secreto que ella es una gran fanática de el FC Barcelona, y Lionel Messi. Por eso le preguntamos quién será, para ella, el campeón del mundo, a lo que sin titubeos nos respondió “La final de la Copa del mundo será entre Argentina y Alemania con Argentina, siendo esta la campeona del mundo”.

La ex Miss ‘BumBum’ 2015 recalcó que a pesar de ser brasileña a ella no le gusta el entrenador de su selección – Tite-, y además no le simpatiza “Neymar porque jugó en el rival de mi equipo en Brasil y nos faltaba el respeto cada vez que jugaba en nuestro estadio“, también agregó que “Neymar no respeta a sus oponentes, ¿no ves lo que hace en Francia? Empeoró en Brasil“.