Fotos: Los calientes escotazos de Alexa Dellanos

Por su belleza física la hija de Myrka Dellanos es considerada la 'Kylie Jenner latina'

Alexa Dellanos es una joven modelo y conductora de televisión que ha cautivado el ojo del público en las redes sociales por su curvilínea figura.

Sin embargo, aunque la belleza física de la hija de la famosa presentadora de noticias Myrka Dellanos salta a la vista, su vida y su paso por el social media ha sido difícil por el bullying del cual ha sido víctima.

Ante esto la belleza no siempre conlleva felicidad. Y aunque por sus curvas la han etiquetado como “la Kylie Jenner latina”, Alexa ha tenido que convertir su cuenta personal de Instagram en privada, para evitar en alguna medida la exposición y el acoso de algunos seguidores que suelen criticarla constantemente.

En una entrevista con la revista People en Español, la joven comentó que “A veces estoy todo el día en la casa sin trabajar y estoy todo el día mirando Instagram y borro mis fotos siempre… Pero ya no quiero hacer eso más“, aseguró.

Sin embargo, y pese a las críticas Alexa Dellanos ha seguido adelante y mantiene su hermosa figura, con la cual ha logrado enloquecer a muchos de sus seguidores.

Muchos están fascinados con su cuerpo y por esta razón le escriben “Your body makes me crazy baby (Tu cuerpo me vuelve loco)“, mientras que otros le piden que se tome fotografías de espaldas. Porque hasta el día de hoy en su cuenta de Instagram no se encuentra ninguna en la que se pueda apreciar, realmente, su colita. Así que por el momento su público disfruta con sus impactantes e infartantes escotes.