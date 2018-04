Marjorie de Sousa y Julián Gil vuelven a pelear: Mira los mensajes de texto

"Ya veo que sigues mintiendo y te crees tus mentiras"

Tal como te contamos, el lunes pasado Marjorie de Sousa dijo en ‘Un Nuevo Día’, que si Julián Gil quería una foto con su hijo, podía llamarla y pasar por la casa a tomársela.

Patty Ramosco, hermana de Julián, visitó ‘Despierta América’ y en exclusiva compartió el intercambio de mensajes de texto en donde lo que se prometió tomó otro rumbo, y Gil terminó llamándole ‘mentirosa’.

Julián le tomó la palabra, y en medio de las grabaciones de ‘Amar Sin Ley’, le envió un mensaje de texto a su ex aceptando la propuesta e intentando de coordinar no solo la foto, sino también la visita.

La respuesta de Marjorie fue seis horas después, pues como leerás a continuación estaba llegando a México desde Miami donde se encontraba trabajando. Pero su respuesta fue diferente a la que dio ante cámaras, donde aseguró estar cansada de todo esto, le pidió a Gil que se pusiera los pantalones y la llamara.

Ante la respuesta de Marjorie, Julián reaccionó llamándola mentirosa, y acusándola de hasta ella creerse sus propias mentiras y, como también verás a continuación, la actriz venezolana aprovechó para reclamarle el pasaporte de Matías e invitarlo a que la visite para tomarse la tan reclamada foto.

Recordemos que en la entrevista que le hizo Adamari López en ‘Un Nuevo Día’, Marjorie dijo lo siguiente:

“No entiendo para qué haces este show, tú quieres una foto con nuestro hijo me puedes llamar, tú vives en la esquina de mi casa, tú puedes subir las veces que quieras, llámame tú, no te has dignado un solo día a llamarme para ver cómo el niño está… El terremoto en México fue algo súper fuerte, en mi casa se cayó todo, ¿tú crees que yo recibí una llamada del padre de mi hijo para preguntarme si mi hijo estaba bien?… Son tantas cosas que yo no digo porque no quiero que el día de mañana Matías se presente y vea, todo esto es absurdo. Resulta que esta persona me está ayudando porque no tengo cómo hacer, mi mamá se pone nerviosa, ¿por qué haces esto?”.

Ahora falta ver cómo sigue esta historia, si Julián le da el pasaporte a Matías y si Marjorie le abre la puerta para que se tome la foto con su hijo.