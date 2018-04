Hoy es la fecha límite para la declaración de impuestos

A menos de una semana de la fecha límite, del 17 de abril, para la declaración de impuestos, Catalina Hueso y su esposo John Rubio llegaron a la ciudad de Commerce el miércoles para que les ayudaran a llenar sus documentos de forma gratuita.

“Nos gusta venir aquí porque hemos ido a otros lugares y nos los han hecho mal y ya nos enteramos cuando el IRS [Servicio de Recaudación de Impuestos] nos mandó la carta”, dijo Rubio, mientras le ayudaban en la Mexican American Opportunity Foundation (MAOF).

Los ingresos combinados de la pareja dan un total de menos de $54,000 dólares, requisito principal para recibir el servicio de impuestos de forma gratuita de parte del programa de asistencia de preparación de impuestos (VITA) que esta certificado por el IRS.

Rubio, de origen ecuatoriano, trabaja en el área de mantenimiento de un casino y Hueso, de origen salvadoreño trabaja desde su hogar.

Rubio dijo que la razón por la que esperaron hasta casi el último momento fue porque su cita concordó con el día que descansa. “Y queríamos venir aquí porque ya conocemos la organización de hace unos 15 años…nos sentimos a gusto aquí”, recalcó Rubio.

Por su parte, Hueso dijo que aunque saben de los servicios gratuitos en línea no se arriesgarían a hacerlo ellos solos, sobretodo porque tienen que agregar la información de su hija de 12 años, quien es su depende.

“No le confiamos a los servicios online y aquí todo es confidencial”, explicó Hueso.

Rubio y Hueso fueron de las más de mil personas que recibieron ayuda este año en la organización MAOF.

“El año pasado ayudamos a más de 1.500 y en promedio son familias que hacen unos 18 mil dólares al año y trabajan por su cuenta”, dijo Isaías Hernández, director de desarrollo comunitario en MAOF.

Hernández dijo que sus clientes son de todas partes de Los Ángeles pero con una gran mayoría del este y sureste.

“La mayoría de nuestra comunidad latina se siente más cómoda cuando vienen y les hacemos sus impuestos porque quieren hacer preguntas sobre todo las personas mayores de edad”, dijo Hernández.

Temor a llenar mal su declaración

Hernández dijo que entre los temores más comunes al llenar los impuestos esta el no poner toda la información si son dueños de casa, reclamar al mismo hijo en solicitudes separadas–si la pareja ya no vive junta- y pensar que porque ganan poco dinero no deben hacer su declaración de impuestos.

“Todas las personas que tienen ingresos sujetos a impuestos deben reportarlos”, dijo Hernández. “También muchas personas que son trabajadores de cuenta propia no acostumbran a guardan recibos y cobros y a veces les toca pagar más dinero”.

El beneficio de realizar la declaración de impuestos con miembros de VITA es que los clientes no solo reciben su declaración gratuita pero también les demuestran que están pagando, cuanto deben y porqué, explicó Hernández.

MAOF es una organización no lucrativa que ha estado al servicio de la comunidad latina con diferentes oficinas. La oficina localizada en Commerce es la única que ofrece el servicio gratuito de preparación de impuestos gratuita. Sin embargo, los interesados deben hacer una cita llamando al (877) 675-5818

Para saber más acerca del servicio y/o apartar una cita visite: http://www.maof.org/volunteer-tax-assistance-vita/