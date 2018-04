Al fin, Atala Sarmiento cara a cara con Galilea Montijo y Andrea Legarreta en “Hoy”

Domingo de #nuestrafiestaenelcoche que sigue de tour ¡jajaja! Hoy desde @calademarixtapa porque en el mar la vida es más sabrosa y en el mar todo es felicidad 😄✌🏻 ☀️⛱ #quevivalavida #dontworrybehappy @davidrodenas #teamAtala Los veo muy calladitos @gebaste e @ireneaitor ¿eh? 🤔😜

A post shared by atasarmiento (@atasarmiento) on Apr 15, 2018 at 12:23pm PDT