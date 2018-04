Los Ángeles muestra un cambio positivo en el Día de la Tierra

La ciudad es líder en sistemas de energía solar

La ciudad de Los Ángeles tiene mucho para presumir, no sólo por las bondades de su clima o la diversidad de su gente, sino también por sus políticas de vanguardia. A sus múltiples cualidades ahora se le suma la de ser la ciudad con la mayor instalación de sistemas de energía solar de los EEUU.

“Estamos orgullosos de liderar las ciudades de Estados Unidos en el movimiento para alcanzar los goles del Acuerdo de Paris (“Paris Climate Agreement”)”, dijo el Alcalde Eric Garcetti, al anunciar, a comienzos de mes, los hallazgos del reporte del Centro de investigación y políticas del medio ambiente de California (Environment California Research & Policy Center).

El reporte encontró que Los Ángeles lleva la cabecera en materia de sistemas de energía solar que, en el último año, aumentaron en un 44%. Garcetti también anunció la instalación de un sistema de 2.21 megavatios de energía solar en el techo del South Hall del Centro de Convenciones de Los Ángeles (“Los Angeles Convention Center”), el mayor sistema solar construido en un centro de convención público de la costa oeste.

“Cada inversión que hacemos en energía solar es una inversión en la salud y el bienestar de los angelinos, para hoy y para años por venir”, agregó Garcetti.

Energía solar en cifras

Según el reporte Shining Cities 2018: How Smart Local Policies Are Expanding Solar Power in America:

Los Ángeles cuenta en la actualidad con 349.3 megavatios de energía solar local, suficiente para proveer energía a 82,500 hogares angelinos.

Dichos sistemas de energía solar ahorran 187,304 toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero (los gases que causan un incremento de la temperatura del planeta), o el equivalente a retirar 40,108 autos de las carreteras.

(los gases que causan un incremento de la temperatura del planeta), o El aumento de la capacidad solar está incentivado por dos programas de la ciudad y un proceso de permisos optimizado que hace atractiva su instalación a angelinos y negociantes locales. Estos programas ayudaron a proveer a más de 32,000 clientes residenciales y comerciales, con $314 millones en incentivos.

Sistemas flotantes

En los últimos años, países alrededor del mundo comenzaron a colocar paneles solares flotantes sobre represas de agua. Este sistema no sólo representa una reducción en el costo del uso de parcelas, sino que también evita la proliferación de alga. Los paneles que cubren la superficie del agua, a su vez, ayudan a reducir el índice de evaporación de agua, que también contribuye al enfriamiento del sistema.

El Concejal Mitchell Englander, del Distrito 12 del Valle de San Fernando, introdujo ayer legislación para que el Departamento de agua y energía de Los Ángeles (LADWP) explore opciones para instalar paneles solares flotantes, en las represas de agua de Los Ángeles.

Dicha opción ayudará a alcanzar los estándares de producción de energía estado para los próximos años. Según las estipulaciones del California’s Renewables Portfolio Standard (RPS) de California, uno de los más ambiciosos estándares de energía renovable de todo el país, los proveedores de servicio eléctrico, tanto públicos como privados, del estado, deben aumentar sus fuentes de energía renovables, hasta alcanzar el 50%, para el año 2030.

“Los Ángeles está en una posición única de liderar al país en la adopción de energía limpia y renovable”, indicó Englander en un comunicado. “Con nuestra geografía, clima y empresa de servicios públicos de la ciudad, tenemos todos los ingredientes necesarios para el amplio uso y adopción de energía solar. Al ubicar estos paneles en represas de agua de la ciudad, eliminamos el costo del uso de parcelas y los impactos de los paneles solares tradicionales”.

La legislación propuesta por Englander aboga por la creación un programa piloto para evaluar la factibilidad de dicho proyecto. Según estimados del Departamento de agua y energía, los paneles solares de las represas tienen el potencial de proveer más de 50 megavatios de energía solar.