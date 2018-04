Policías sacan a la fuerza a mujer transexual de un baño en Puebla

Los asistentes a la Feria del estado se quejaron con las autoridades porque "Daniela" entraba al sanitario de mujeres

MÉXICO – Un transexual fue sacado a gritos y a empujones de un baño de la Feria de Puebla, luego de que los usuarios en la zona de bares del evento.

Los hechos fueron transmitidos a través de Facebook Live, donde se identifica a la transexual Daniela M. Morales, donde se observa la agresión de los uniformados.

“Los policías me golpearon, me dijeron que me habían reportado porque yo estaba en el baño haciendo no sé qué cosa. Pero la verdad es que me sacaron del baño, estaba haciendo del baño (…) Querían sacarme de la feria y que me iban a partir mi madre”, comentó la transexual.

Aseguró que fueron varios momentos en que los policías la agredieron, cuando hacia uso de los sanitarios.