¿Quién es Alejandra Silva, la nueva esposa española de Richard Gere?

Quiero compartir con vosotros la historia que conté en el Senado. En mis manos podéis ver a Toni con una profesional de RAIS. Toni llevaba 8 años (sobre)viviendo en las calles de Madrid. Desde la semana pasada, Toni vive en una casa de #HábitatHF, nuestro proyecto #HousingFirst. Ahora Toni tiene los apoyos profesionales que necesita para recuperar su vida y es feliz. Se siente seguro y en paz. Si todos nos comprometemos podemos lograr que las miles de personas que no tienen hogar, puedan disfrutar de una vivienda. PORQUE NADIE ELIGE VIVIR en la calle. #HogarSí Envia un mensaje con la palabra HOGAR al 28014 y súmate a la causa.#richardgere #alejandrasilva

