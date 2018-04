Video: Se burlan de Belinda por no poder quitarse lentes de contacto

La cantante se convirtió en el hazme reír en redes sociales

Belinda se convirtió en la burla de las redes sociales al protagonizar un bochornoso y desesperante momento, todo por culpa de unos lentes de contacto.

La cantante pop subió a sus Instagram Stories varios clips en donde se puede ver que estuvo casi al borde de las lágrimas por que no podía quitarse los pupilentes y, después de dos horas de intentarlo, alguien tuvo que ayudarle.

Sentada en un rincón de un baño, con una bata gris, la intérprete de “Egoísta” parpadea para que el objeto salga de su ojo, se mete el dedo y no lo consigue; una chica que está con ella le enseña lo fácil que es jalarse los lentes, sin embargo Beli no puede.

Así que la asistente tuvo que salir al quite para retirarle los pupilentes a la ahora diseñadora de modas, quien hasta gritó y le dijo que no le metiera tanto el dedo, ya que le iba a irritar sus ojos.

“¿Me lo quitaste? Veo igual… ”

“¡Ay, me estás tocando el ojo! ¿Tú viste como salió? Es que me pone mal que me toques el ojo así“, le dice a la mujer que la asistió.

POR: Elizabeth García