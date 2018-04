5 razones muy sexys para ver ‘Avengers: Infinity War’

Si acaso necesitas más razones para ver la cinta de Marvel más esperada del año, aquí te las damos

Aún no te decides por ver la nueva película del Universo Marvel, Avengers: Infinity War, pues no eres fan de las diferentes sagas que ella convergen o bien, no te gustan muchos los súper héroes, no te preocupes, te tenemos buenas razones para hacerlo.

Si tus amigos o amigas ya te compraron los boletos para las primeras funciones y aún no encuentras la manera de decirles que no, te mostraremos 5 razones muy sexys para ir por tus palomitas, tu refresco y disfrutar de dos horas de ciencia ficción.

1- Chris Hemsworth

Para quienes gustan de los cuerpos masculinos desarrollados, ninguno como el del Dios del Trueno, Thor, que aún tuerto, sacará el suspiro de más de una… y uno.

2- Elizabeth Olsen

La hermana mayor de las gemelas Olsen le da un toque de inocencia (sí es que eso existe) a Scarlet Witch, no hay forma de dejarla fuera.

3- Zoe Saldana

Un belleza totalmente caribeña, entre boricua y dominicana que no podrás dejar de mirar mientras esté en pantalla, tan bella que hasta el color verde de Gamora le sienta bien.

4- Chris Evans

Se dice que es la última vez que lo veremos como Captain America, así que es buen momento para que le eches un último vistazo

5- Scarlett Johansson

Mucho se ha hablado de la única Avenger sin ninguna habilidad fuera de lo común, pero esperen, Black Widow tiene el súper poder de ser imposible que no la mires.