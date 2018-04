Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

Un fin de semana cargado de buena música, shows infantiles y sabrosos festivales de comida

Jueves 19 ‘Frozen’ sobre hielo La exitosísima cinta animada “Frozen” ya tiene su versión en el espectáculo de Disney On Ice. El show “Frozen!” presenta a impresionantes patinadores, efectos especiales y música que recuerda a la villa Arendelle, donde se desarrolla la historia de las hermanas reales. En este espectáculo, Anna se aventura a encontrar a su hermana, la reina Elsa, cuyos poderes con el hielo tienen atrapado al reino con un invierno eterno. Participan el muñeco de nieve Olaf, Kristoff, su leal reno y otros personajes de la historia. Con apariciones también de Mickey Mouse y Minnie Mouse, estrellas de Toy Story, de “Finding Dory”, de “The Lion King” y de las princesas de Disney. En la Long Beach Arena (300 E. Ocean Blvd., Long Beach) el jueves y viernes a las 7:30 pm; sábado y domingo 11 am, 3 y 7 pm. Y en el Citizens Business Bank Arena (4000 Ontario Center Parkway, Ontario) del 26 al 29 de abril. Boletos de $20 a $125. Informes (800) 745-3000 y disneyonice.com.

Sábado 21

Festival de comida y bebida ‘Seven Seas’

El Seven Seas Food Festival en SeaWorld ( 500 Sea World Drive, San Diego) celebra su cuarta edición con sabores de varias partes del mundo, entre ellos Francia, el Mediterráneo, el Caribe, América Latina y las islas Polinesias. Entre otras actividades, los visitantes podrán probar comida que estará distribuida en 14 puestos alrededor del parque, que servirán desde queso con tocino acaramelado hasta gazpacho de tomate y ceviche peruano. En total serán 55 pruebas, 70 tipos de cerveza y una docena de vinos. Todo acompañado de las notas musicales de músicos originarios de San Diego. $65 por 15 pruebas; $45 por 10 y $25 por 5. Estos precios son adicionales a la entrada al parque. Sábado y domingo, y continúa el 28 y 29 de abril. Entradas al parque $89.99. Informes (619) 222-4732 y seaworld.com/san-diego.

Presentación de libro infantil

Sergio Andricaín, autor cubano de varios libros infantiles y fundador de Cuatrogatos, organización que promueve la literatura para niños y jóvenes, estará en el LA Times Festival of Books, que se realizará el sábado y domingo en el campus de la Universidad de Sur de California (University Park Campus, Los Angeles) para presentar “La noche más noche”, su libro más reciente. Además de este texto ha publicado otros como “La caja de las coplas”, “Hace muchísimo tiempo”, “Un zoológico en casa”, “Libro secreto de los duendes”, “Cuando sea grande” y “Dragones en el cielo”. 3 pm. Entrada gratis. Informes events.latimes.com/festivalofbooks.

Celebración en el LA Zoo

Este año, la celebración anual Wild for the Planet comienza en el Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) este fin de semana, que coincide con el festejo del Día de la Tierra. El festival dará comienzo a las 10 am y continúa hasta el 18 de mayo, cuando se conmemora el Día de las Especies en Peligro de Extinción. Durante todo estos fines de semana, habrá pláticas con cuidadores de los animales, demostraciones, shows de títeres, un espectáculo de trapecistas con el tema de la conservación y otras actividades enfocadas en la importancia de proteger el medio ambiente y a sus criaturas. La participación es gratis con el pago de la entrada al parque. 10 am a 4 pm. Boletos $16 a $21; gratis menores de 2 años. Informes (323) 644-4200 y lazoo.org/wildfortheplanet.

Festival de la flor de cerezo

La ciudad de Monterey Park estará celebrando su vigésimo primer Cherry Blossom Festival, que se efectuará este sábado de 11 am a 7 pm y domingo de 11 am a 6 pm, en el Barnes Park (350 S. McPherrin Ave., Monterey Park). Los visitantes podrán ver, escuchar y probar un poco de las culturas japonesa y japonesa estadounidense. Se presentarán danzas tradicionales de ese país, tambores taiko, artes marciales y se podrán comprar artesanías hechas a mano y comida asiática. También habrá actividades para niños. Entrada gratis. Informes (626) 307-1458 y montereypark.ca.gov.

Sobre la cultura oaxaqueña

El panel “Los Juegos de pelota oaxaqueños y la migración de personas indígenas mexicanas”, examinará el origen de estos juegos en la antigua Mesoamérica así como su popularidad actual. Participan el artista Leopoldo Peña, el doctor Gaspar Rivera-Salgado, del Centro para Investigación en Asuntos Laborales de UCLA, y Fidel Salazar Rosales, presidente de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales del Estado Oaxaca, y se llevará a cabo en el Fowler Museum (308 Charles E Young Dr., N, Los Angeles) a las 2 pm. Desde los años ochenta, unas 150 mil personas de Oaxaca, México, han migrado a California, por lo que la práctica de pelota mixteca les ha permitido conservar los vínculos culturales con su tierra. Al final se dará una demostración de este juego. Entrada gratis. Informes (310) 825-4361 y fowler.ucla.edu.

Música cubana

El Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts (18111 Nordhoff St., Northridge) presenta el espectáculo ¡La Nueva Cuba! The Next Generation, en el que por primera vez actuarán juntos tres sobresaliente artistas de la isla, el instrumentista Roberto Fonseca, la cantautora Daymé Arocena y el percusionista Pedrito Martínez. Los tres se han desempeñado en importantes grupos y bandas internacionales y son considerados las joyas de la nueva generación de artistas que han surgido de Cuba. 8 pm. Boletos $33 a $53. Informes (818) 677-3000 y thesoraya.org.

Concierto de rock latino

El conjunto Los Lonely Boys, que integran los hermanos Garza, Henry en la guitarra, Jojo en el bajo y Ringo en las percusiones, regresa al sur de California al Luckman Theatre (5151 State University Dr., Los Angeles) para presentar sus temas rockeros, que mezclan con el blues, el jazz y los ritmos tejanos. En su trayectoria, que comenzó cuando eran niños, han acumulado cinco nominaciones al Grammy, premios Billboard, y se han colocado en los más altos puestos de las listas de popularidad. 8 pm. Boletos $20 a $50. Informes (323) 343-6600 y luckmanarts.org.

Domingo 22

Cine familiar

La Family Flicks Film Series del museo Hammer (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta “FernGully: The Last Rainforest”, una historia animada en la que la joven hada Crysta corre peligro cuando una compañía maderera amenaza el lugar donde vive. Ella debe salvar su casa con la ayuda de criaturas del bosque, incluyendo a un murciélago llamado Batty, los Beetle Boys y un joven leñador. 11 am. Recomendado para mayores de 6 años, aunque puede asistir toda la familia. Entrada gratis. Informes (310) 443-7000 y hammer.ucla.edu.

Concierto de Raphael

Luego de varios años de estar ausente de la escena musical, el cantante español Raphael regresa con la gira Loco por cantar, que trae a Los Angeles por una sola noche al teatro Dolby (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles). Con éxitos que datan desde los años sesenta, el intérprete hará un recorrido por lo extenso de su carrera; entre los temas que lo han convertido en una leyenda están “Yo soy aquel”, “Mi gran noche” y “Escándalo”. Presentará también temas de su más reciente disco, “Infinitos bailes”. 8 pm. Boletos $50 a $109. Informes (323) 308-6300 y dolbytheatre.com.