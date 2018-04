El Senado anula la directiva que prevenía discriminar en préstamos para carros

En este caso lo que ocurre es que desaparecerá la directiva que evitaba una práctica extendida en el sector que consistía en que los concesionarios elevaban (mark up) ñps intereses ofrecidos por las compañías financieras que concedían los créditos basándose en criterios objetivos como la historia crediticia. El mark up es algo que dependía de la decisión del concesionario de forma discrecional y del que los clientes no estaban al tanto. Algunas financieras lo eliminaron completamente como respuesta a la directiva.

Según el CFPB y grupos de activistas este tipo de mark ups encarecían los préstamos se latinos y afroamericanos frente a los conseguidos por blancos. De hecho la agencia ha impuesto millones de dólares en multas por esa razón entre otras instituciones a Ally Financial, uno de los mayores prestamistas para la compra de carros.