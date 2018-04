Gustavo Ramírez Sansano luce su ‘Victoria’

El coreógrafo español debuta con el Alvin Ailey Dance Theater en California

Gustavo Ramírez Sansano sabía desde pequeño que quería dedicarse a la danza. Pero donde vivía, una comunidad de apenas dos mil habitantes en España, las posibilidades de estudiar este arte eran inexistentes.

Su primera maestra fue su madre, una bailarina frustrada que cuando vio las aptitudes de su hijo no dudó en enseñarle lo que ella había aprendido cuando era más joven. Luego, cuando Gustavo Ramírez subió de nivel, lo llevaron al pueblo más cercano, donde había una academia de baile.

Más grande, y ya con bases de danza más sólidas, hizo audición para un conservatorio en Barcelona, donde fue admitido. Ahí, una maestra cubana lo acabó de formar como bailarín.

“No teníamos los recursos, pero mis abuelos vendieron algunos terrenos que tenían para ayudarme”, dijo el bailarín, que ahora es un reconocido coreógrafo que ha trabajado con importantes compañías alrededor del mundo, incluyendo la Alvin Ailey American Dance Theater, para la que montó “Victoria”, que se estrenará el fin de semana durante las presentaciones de este ensamble en el Segerstrom Center for the Arts.

El camino, sin embargo, aunque sin grandes dificultades, no estuvo exento de tropiezos y sinsabores, entre ellos el fracaso de Luna Negra Dance Theater, la compañía con base en Chicago que lo trajo al continente americano como bailarín y coreógrafo, pero que luego de varios años de desacuerdos entre los directivos, desapareció.

“Ahí cree una pieza, la primera que me dio un sueldo como coreógrafo. A partir de ahí no he parado”, dijo.

Fue así como su fama y talento llegaron a los oídos y ojos del director artístico de Alvin Ailey.

“Dentro de todo lo malo, fue una experiencia fantástica; pasaron cosas maravillosas, entre ellas que Robert Battle se interesara en mi trabajo”, dijo.

Ramírez Sansano ya tenía trayectoria como coreógrafo, pues había ganado un par de premios internacionales en Europa; sin embargo, poner un pie, o más bien una zapatilla en Estados Unidos, le abrió un sinfín de posibilidades con muchos ensambles de este país.

Aunque sin duda, cree que trabajar con la Alvin Ailey es un todo un lujo y un privilegio, pues esta compañía, formada en su mayoría por bailarines de raza negra, es considerara una de las agrupaciones más influyentes en el mundo de la danza, además de que su creación fue un parteaguas en la historia del baile contemporáneo.

“La política de Battle es abrir puertas para enriquecer el trabajo de la compañía; él abrió la puerta, la ventana, y nos hemos colado”, dijo Ramírez Sansano, quien tiene 40 años y trabaja de forma independiente.

Este logro es la cereza del pastel de la vida del coreógrafo, que también dirige Titoyaya Dansa, una compañía que lleva los nombres de los abuelos que le financiaron la carrera y que ya fallecieron. Él y su esposo están a cargo de ella y se encuentra cerca de San Fulgencio, en la provincia de Alicante, donde el artista creció.

En detalle

Qué: Alvin Ailey American Dance Theater

Cuándo: jueves a sábado 7:30 pm; sábado 2 pm, y domingo 1 pm. ‘Victoria’ se presenta en las funciones de viernes y sábado, 7:30 pm.

Dónde: Segerstrom Center for the Arts, 600 Town Center Dr., Costa Mesa

Cómo: boletos $29 a $139; informes (714) 556-2787 y scfta.org