‘Pixar Fest’ debuta en los parques de Disneyland

La celebración incluye desfiles, shows multimedia, música y un menú especial

Muchos de los personajes más entrañables de cintas como “Monsters, Inc.”, “Up”, “Toy Story”, y otras, debutaron en el Pixar Fest, una celebración que se realiza por primera vez en los parques de Disneyland.

Las tres “joyas” de este festival, que también incluye shows musicales y comida que solo estará disponible mientras dure el evento, son el “Pixar Play Parade”, el desfile “Paint the Night” y el show “Together Forever”.

El “Pixar Play Parade”, que ocurre todas las tardes en Disneyland, comienza con la emblemática lámpara de escritorio con la que inician todas las películas de Pixar. De ahí, siguen varios de los personajes más reconocidos de este estudio de cine.

Por las noches, “Paint the Night” ilumina las calles del parque California Adventure. Los carros alegóricos de este desfile no solo incluyen a los personajes de Pixar, sino a muchos otros de los filmes realizados por los estudios de animación Disney, entre ellos “Lion King”, “Beauty and the Beast” y “Aladdin”.

Esta flota de carrozas, que están iluminadas con más de un millón de luces LED, tendrán una adición en junio, cuando debute un carro dedicado a “The Incredibles” y “The Incredibles 2”; esta última cinta llegará a los cines ese mes.

Al final del día, el cierre está a cargo de “Together Forever”, un show multimedia que se proyecta en el castillo de la Bella Durmiente en Disneyland y que incluye escenas de 19 cintas de Pixar. Al mismo tiempo, se despliega en el cielo un espectáculo de juegos pirotécnicos.