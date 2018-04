Chiquis Rivera explota por email contra ex de Lorenzo Méndez por video íntimo

Claudia Galván alega que Lorenzo Méndez pasa noches con ella

La cantante Chiquis Rivera se cansó de los ataques de Claudia Galván expareja de su novio, Lorenzo Méndez, y divulgó públicamente un correo electrónico que le envió a la mujer.

La acción de la hija mayor de la “Diva de la Banda” se da luego de que Galván divulgara por Instagram un video en el que el cantante de La Original Banda El Limón aparece durmiendo, supuestamente, en su casa.

La ex alega que ésa vez, mientras Méndez se encontraba separado de Chiquis, Méndez pasó la noche en su casa. La mujer alega que Galván se estuvo quedando en su hogar hasta el 9 de marzo.

Pero, en el extenso mensaje que Chiquis también compartió por Instagram, la artista le dice a Galván que Méndez solo busca en ella lo único que puede dar: “sexo”. La cantante lo justificó indicando que el intérprete no estaba con ella al momento del supuesto encuentro.

“¿Por qué estás tan enojada? ¿Porque defendí a Lorenzo diciendo que es un buen padre? ¿Por eso estás tan molesta? ¿O acaso pensaste que tendrías otra oportunidad con él cuando yo lo dejé? ¿Y fue contigo a buscar lo que sabe que puede hallar en ti? ¿Sexo? Porque no lo estaba teniendo conmigo porque no estábamos juntos. Ja, ja. Me vale lo que hizo. No hemos estado juntos durante meses. Estamos tratando de resolver las cosas, pero lo que él hizo o no durante el tiempo en que estuvimos incomunicados, no es mi problema. Si tuvo sexo contigo o no, me vale madres”, indica Chiquis en una parte del email.

Rivera, además, amenaza a Galván con tomar acciones legales si no deja de hablar mal de ella y la sigue incluyendo en la disputa que lleva con Méndez por la manutención de sus hijas.

“Ya déjense de chingaderas y déjenme fuera de todo, pero solo para asegurarme de que así será, le pedí a mi abogado que te escribiera una orden de ‘cese y desista’, que adjunto al final de este correo y que significa ‘mantén mi nombre fuera de tu boca’ en cualquier entrevista, redes sociales, cualquier cosa que se te ocurra. Créeme que tomaré acciones legales y esos 1,000 dólares que Lorenzo te paga mensualmente serán míos…”, argumenta Chiquis.

El email completo

Hola Claudia:

A pesar de todo y del dolor de cabeza que eres, espero que estés bien. Solo necesitaba decirte esto, de mujer a mujer. De la misma forma en que tú me has contactado en el pasado para que te ayude con ciertas cosas relacionadas con Lorenzo, me tomo la iniciativa de hacer lo mismo y contactarte directamente.

Neta, ¡qué vergüenza! ¡Ya estás grande y tienes 3 hijos! ¡Compórtate! ¿No piensas en tus hijas? ¿En su futuro? Hablando basura en las redes sociales… dando entrevistas… haciendo pública información innecesaria. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué te ganas? ¿5 minutos de fama?

¿Por qué no actúas como una mujer decente y haces las cosas legalmente, en paz y quietud? Sé un ejemplo para tus hijas. Mencionaste el hecho de que mi papá no estuvo presente. ¿Y tú sí tuviste un exquisito ejemplo de padre? Yo no tendré un padre, pero gracias a Dios tuve tremenda madre. Una mujer que tú admiras y de la cual eres fanática, entonces debes saber perfectamente que ella me enseñó muchísimo, especialmente a cómo manejarme. Y tú lo has visto y vivido de primera mano. Te he respetado a ti y tus hijos. A los tres. Les he demostrado amor de distintas formas.

Jamás pueden decir que los he maltratado, ni siquiera tú Claudia. ¿Cuántas veces me has faltado al respeto? ¿Me has puesto sobrenombres? ¿Has intentado crear problemas entre Lorenzo y yo? Muchas veces, pero por respeto a tus hijas me he mordido la lengua y he buscado la forma de estar en paz contigo, aún cuando no tendría qué hacerlo. Te disculpaste por ciertas cosas y yo acepté tus disculpas. No he sido más que buena gente contigo. Pero ya veo que con gente como tú, no se puede. Desafortunadamente.

¿Por qué estás tan enojada? ¿Porque defendí a Lorenzo diciendo que es un buen padre? ¿Por eso estás tan molesta? ¿O acaso pensaste que tendrías otra oportunidad con él cuando yo lo dejé? ¿Y fue contigo a buscar lo que sabe que puede hallar en ti? ¿Sexo? Porque no lo estaba teniendo conmigo porque no estábamos juntos. Ja, ja. Me vale lo que hizo. No hemos estado juntos durante meses. Estamos tratando de resolver las cosas, pero lo que él hizo o no durante el tiempo en que estuvimos incomunicados, no es mi problema. Si tuvo sexo contigo o no, me vale madres.

Tú mensa por abrir las patas. ¿Y mira dónde está? Sí, está detrás de mi trasero como tú misma dijiste. Sí, lo está. ¿Por qué? Porque sabe lo que es BUENO. Soy una mujer buena en todo sentido y nivel. Y lo sé. No hay ninguna duda en mi cabeza y estoy segura de que en la tuya tampoco, porque por eso desde el primer día has estado intentando separarnos. Con tu primera entrevista, los mensajes que me enviaste, etcétera. En resumen, me mantengo firme en mi comentario de que Lorenzo es un buen padre…

Si no te paga la cantidad mensual que tú crees que debe o si hace los pagos tarde, eso no lo hace un mal padre Claudia. Precisamente porque no tuve a mi papá presente es por lo que sé quién es un buen padre. No se trata del que te paga cualquier cantidad que le digas para que tú puedas disfrutar de un cierto estilo de vida. (Un buen padre) es el que dedica tiempo de calidad a sus hijos cuando no está trabajando. Uno que les demuestra todo el amor y el cariño posible y les compra cosas que necesitan o no, porque tú y yo sabemos que los consiente y hace hasta lo imposible para complacerlos. ¡Las dos lo sabemos!

¿Qué más quieres? El ama a Kaitlyn como si fuese su hija, la crió desde que tenía 11 meses de nacida. ¿Eso no te hace saber lo bueno que es como hombre y padre? Nunca la ha maltratado y ella lo ama, Claudia. Eso debe decirte mucho. Deberías ser más agradecida. Él quiere hasta darle su apellido, Claudia. Y en mi opinión, ella debe tenerlo. Ella es su hija, sea su sangre o no, y los dos se lo merecen. Nunca la he tratado diferente, al contrario…Ni a Julián. Si algo he hecho es comprarle cosas y tratarlo con amor. Y ahora estás poniendo a Kaitlyn en mi contra. Qué triste. Pobres niñas, no deberían estar viviendo estos asuntos. Pero tengo fe de que con el tiempo ella se dé cuenta de quién soy y quién fui en su vida. Es una jovencita inteligente. La verdad no entiendo cuál es tu pedo en realidad. Sé que no lo amas ni lo quieres. Lo que no soportas es verlo feliz con una mujer REAL. No resistes saber que encontró una buena mujer que lo ama por lo que es. No por su dinero ni por lo que hace, tampoco por lo que él pueda darle o no. Solo por ser él. Te arde y todos lo notamos en tu cara. Si no, no estarías haciendo todo esto, especialmente en público. Una mujer realmente feliz y ocupada no tiene tiempo para estas pendejadas de niña. No sé, pero disculpa si te dio falsas ilusiones en eses meses que no tuve nada que ver con él; pero pues, no te puedes comparar conmigo mujer: “Donde pisa una Leona, no borra la huella de una gatita”…

Aunque me llames “gordis, marrana, puerca”, como has hecho con Lorenzo y públicamente, está bien. He escuchado de todo. Y sé quién soy, mi valor como mujer y lo que traigo a la mesa. Gorda o no, tú nunca podrás comparar mi corazón, mi integridad y mi respeto con una mujer como tú. Nunca. Y tus acciones lo han demostrado. No es algo que me inventé, tú sola te has ganado esa reputación. Pero como te lo dije la última vez que hablamos, si quieren estar juntos, adelante. Al fin y al cabo que yo no me muero de hambre gracias a Dios.

No necesito nada de nadie y no voy a pelear por ningún hombre. Porque créeme, esto no es sobre él. Esto es sobre tus constantes faltas de respeto, cuando yo solo te he respetado. La verdad sea dicha: no tengo tiempo, ni energía, ni deseos de pelear por un hombre. Tengo demasiados esperando en fila, querida. Defenderé lo que creo, lo que he visto y vivido de primera mano… Lorenzo es un padre excelente y amoroso. Sí, trabaja mucho; sí, viaja mucho; y sí, se le puede olvidar pagar a tiempo la pensión, pero la paga.

Y sí, se enamoró de una mujer que vive en Los Ángeles: ¡sí, sí y sí! Pero él tiene derecho a vivir, al igual que tú. Nunca he sido un factor para evitar que él vea a sus hijas; si algo he hecho es apoyarlo y hasta cuidarlas cuando él no puede estar y eso te consta. Tú me has dado las gracias, así que no tengo idea de cuál es tu maldito problema. Pero de todas formas, ¡espero que ustedes puedan resolver sus problemas y empezar a actuar como adultos RESPONSABLES! Háganlo por sus hijos.

Ya déjense de chingaderas y déjenme fuera de todo, pero solo para asegurarme de que así será, le pedí a mi abogado que te escribiera una orden de ‘cese y desista’, que adjunto al final de este correo y que significa “mantén mi nombre fuera de tu boca” en cualquier entrevista, redes sociales, cualquier cosa que se te ocurra. Créeme que tomaré acciones legales y esos 1,000 dólares que Lorenzo te paga mensualmente serán míos. Te deseo lo mejor y no te preocupes por responderme. Ya estás bloqueada en mi teléfono. Estoy muy ocupada haciendo algo bueno en este mundo.

… y descubriendo nuevas formas de mejorar cada día, para enfrentar este tipo de desastres. Si ni a mis primas les hago caso, menos a ti. Dicho eso, por favor, resuelve cualquier duda o preocupación con mi abogada, a quien copié en este correo. Reena, te presento a Claudia. Claudia, Reena.

Reena, por favor, asegúrate de que esta persona no se me acerque, ni en mi casa ni en mis lugares de trabajo. No sé de lo que esta mujer pueda ser capaz y quiero paz en mi vida.

Claudia, Dios te bendiga. Lamento que no pudiéramos llevarnos bien. Solo Dios sabe que traté, pero fue un caso perdido contigo. Desafortunadamente perdiste la oportunidad de tener una buena amiga en tu vida, con buenas intenciones. Realmente quise estar bien contigo, pero fue imposible. ¡Ni modo! Cuídate. Bendiciones, besos y abrazos.

Janney Marin