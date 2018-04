¡Deja lo ordinario! 3 diseños novedosos de labios para que tu sonrisa resalte

Atrévete a ser diferente y a engalanar tu sonrisa de una forma diferente

Laura Sanchez, experta en maquillaje y estrella de las redes sociales, se ha convertido en embajadora de Colgate y se ha puesto como propósito compartir con todas las mujeres tips con los que puedan hacer resaltar sus labios para así resaltar su bella sonrisa.

“No hay nada que me guste más que labios rojos que resalten mi sonrisa, pero a veces, me gusta experimentar y usar algo más divertido. Esta primavera, te invito a que lleves tu sonrisa a otro nivel con un diseño de labios creativo y con la nueva pasta Colgate® Optic White® Platinum™ Stain-Less White™. Esta pasta de dientes es mi favorita porque me ayuda a mantener una sonrisa blanca sin tener que dejar de tomar mis bebidas favoritas, pues quita manchas causadas por el café, vino o soda”, comenta Laura.

En seguida, te compartimos algunos de sus diseños de labios, fáciles y únicos, para que salgas de lo ordinario y muestren su #SonrisaColgate.

Labios Dorados

Un labio delineado con dorado es una manera fácil de hacer que tus labios resalten en cualquier ocasión.

· Paso 1: Primero, elige tu color base. Debe ser un color neutro para que el dorado luzca más brillante.

· Paso 2: Delinea tus labios con un lipstick o gloss dorado.

· Paso 3: Empieza a expandir el color dorado hacia dentro de tus labios para crear un efecto ombré.

Labios Azucarados

Para unos labios azucarados, intenta dibujar lo que podría parecer el betún de una dona en la parte de arriba de tus labios.

· Paso 1: Primero, escoge tu color base para ambos labios. Debe ser un color neutral o natural que no distraiga del diseño. Recomiendo un lipstick mate que no se corra.

· Paso 2: Escoge el color base para tu diseño. En este caso elegí morado, pero puedes escoger cualquier color que quieras. Si eliges un lipstick, usa un aplicador con punta fina para que puedas delinear con precisión.

· Paso 3: Ya que hayas terminado la base de arriba, con un aplicador nuevo, dibuja los detallados con cualquier color que quieras.

Labios Cosmicos

Si estas buscando unos labios fuera de este mundo, entonces este diseño de galaxia es para ti.

· Paso 1: Empieza delineando tus labios con un delineador de color negro.

· Paso 2: Escoge tu color base, un azul obscuro o morado. Después, pon capas de diferentes colores como azul claro, rosa y morado, y mézclalos para que se empiecen a simular el cielo.

· Paso 3: Por ultimo, usa un lipstick blanco y un con un aplicador empieza a dibujar puntos pequeños sobre tus labios para que parezcan estrellas.