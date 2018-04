‘El Puma’ Rodríguez habla después del doble transplante: “Cómo explicarles la muerte si no se vive”

"Tú sabes que estás muriendo y cada vez es menos el tiempo, te conviertes en un niño de 3 años: no te puedes bañar, no te puedes vestir, calzarte, estás realmente indefenso"

A cuatro meses de haber recibido un doble transplante de pulmón, José Luis Rodríguez, mejor conocido como ‘El Puma’, reaparece ante los medios y en una conferencia de prensa, en el hospital Jackson de Miami, donde le salvaron la vida, habla por primera vez de ‘su milagro’.

Con un excelente semblante y con la misma galanura como si nada le hubiera pasado, ‘El Puma’ entró a la sala de prensa acompañado del brazo de su esposa, Carolina, para sentarse junto a los médicos que le salvaron, literalmente, la vida.

“Que lindo poder verlos de nuevo… Quiero dar las gracias a Dios porque permitió este milagro, dar las gracias porque utilizó este equipo médico formidable para que este milagro ocurriera, porque realmente estos transplantes son milagrosos”, comenzó diciendo mientras le dio las gracias a todo el equipo de médico que le salvó la vida.

A continuación podrás leer las partes más importantes de su palabra luego de “volver a nacer”, como él definió el milagro de estar vivo.

“Quiero dar las gracias al donante y a la familia… Al donante porque permitió que yo tuviese estos pulmones, que tienen que adaptarse a mí y yo a ellos. A la familia, porque dio el permiso para que esto ocurriera, Dios los bendiga… Quiero dar las gracias a mi esposa Carolina, sin Dios y sin ella hubiese sido imposible. Lo primero que te preguntan los médicos es si tienes una persona que pueda estar al lado tuyo todo el tiempo, porque sino no puedes hacerte esta operación… Ella se entregó en cuerpo y alma. Estuvo conmigo antes de la operación, ese difícil trayecto, durante la operación, y después, y ahora todavía sigue estando conmigo”.

“Quiero darle las gracias a todas las personas que oraron y lo siguen haciendo en cualquier parte del mundo, en cualquier país. Creanme que si lloro es porque estoy demasiado sensible, he pasado mucho. Quiero darle especial gracias a Ricardo Montaner y su esposa, Marlene, por lo generoso que han sido para conmigo. Antes de la operación yo no podía más y a Ricardo se le ocurre hacer un disco que apenas podía concluir. Las últimas canciones yo le decía: ‘Ricardo apúrate, yo creo que no llego’… Creo que ahí salió el disco ‘Inmenso’, gracias”.

“Cómo explicarles la muerte si no se vive, tú sabes que estás muriendo y cada vez es menos el tiempo, te conviertes en un niño de 3 años: no te puedes bañar, no te puedes vestir, calzarte, estás realmente indefenso…”.

“Yo sé que hay gente como yo que está desorientada porque yo estuve desorientado… Cuando no eres médico y te dicen que esto tiene solución es mentira, porque si la ciencia supiera que esto tienen solución transitan otros caminos pero no la hay… Entonces te hacen perder el tiempo, si me están oyendo, por favor no pierdan el tiempo, es vital el tiempo en esto. Gente que está esperando órganos y no les llegan y tienen que morir”.

“Uno puede estar sin tomar agua varios días, sin comer varios días, pero sin respirar ni un solo minuto… Es angustiante. Hay días que te levantas con mucha fe, porque sí tengo la fe, y hay días que te levantas con un desaliento terrible como que ya te vas a ir y sientes que no has terminado”.

“Dios nos da a cada uno una fortuna, no es el oro, no es la plata, ¿saben qué es? El tiempo, es irrecuperable el tiempo y yo derroché esa fortuna: el tiempo y ahora que me dan esta oportunidad porque es realmente pasar de muerte a vida, sentir que uno respira sin oxígeno, con el oxígeno natural, es algo tan extraordinario, es una bendición respirar…”.

“Vengan al Jackson y prepárense porque hay chance de vivir, un solo donante le puede alargar la vida a 10 personas más. Hay gente que está muriendo, asfixiándose, es terrible morir asfixiado, es desesperante, no hay explicación para eso, nada es contado con sacrificio cuando da resultado”.

“La madre cuando da a luz se olvida del dolor, cuando ve al niño quiere tener otro porque se olvida de ese dolor. El dolor se olvida, no se recuerda, pero el sufrimiento por el que uno pasó no se debe olvida nunca para no volver atrás”.

“Yo he tenido un gran respeto por ustedes, siempre he entendido que la televisión te da la imagen, la radio te da la popularidad, pero la prensa escrita es la que divulga lo que uno está haciendo con veracidad, con autenticidad de lo que uno hace, crean que lo respeto mucho. Ahora lo de internet se escapa de la mano de todo el mundo, pero es la libertad de la gente de poder expresarse”.

“Volver a la vida es volver a nacer. Yo creo que he tenido tres nacimientos, uno cuando me tuvo mi madre, otro a los 33 años cuando recibí a Cristo, y otro el 26 de diciembre del año 2017. En abril del año que viene estaremos en gira, todavía hay un trayecto que recorrer, reitero que es importante que las personas que tienen esta enfermedad acudan aquí… ¿Tú sabes cuántas personas me llamaron para decirme que tenían la cura? ¡Muchas!”.

“No hay que perder la fe… ¿Tú sabes cuántas posibilidades hay de conseguir órganos que se adapten a tu cuerpo, que tengan el mismo tamaño, la sangre?, todo tiene que cuadrar perfectamente y estos doctores hicieron milagro, gracias a los enfermeros, los técnicos… Gracias”.

Recordemos que ‘El Puma’ lleva año luchando contra la fibrosis pulmonar que iba deteriorando día a día su salud, y tenía en peligro su vida, algo que solamente podía solucionarse con este tipo de transplante, el que milagrosamente recibió el 26 de diciembre del 2017.