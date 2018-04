Falleció el famoso DJ Avicii

La publicista del músico de origen sueco, Diana Baron, confirmó la noticia

Según el portal de la revista Billboard el reconocido DJ de origen sueco, Avicii falleció a los 28 años de edad. El músico respondía al nombre de Tim Bergling.

La publicista del Avicii, Diana Baron, confirmó su deceso y aseguró que “Fue encontrado muerto en la ciudad de Muscat, en Omán, este viernes 20 de abril“, según citó Billboard.

Baron también reveló que “La familia está devastada“, y por estas razones le pide tanto al público como a los medios de comunicación que “respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones“.

Es importante recordar que en el año 2016, Avicii anunció su retiro de la música alegando que su “camino ha estado lleno de éxito, pero no exento de problemas”.

Y confirmó que su intención al retirarse era conocerse “mejor y darme cuenta de que hay tantas cosas que quiero hacer con mi vida…“.

Pero también sentenció: “nunca me olvidaré de la música. Voy a seguir hablándole a mis fans a través de ella, pero he decidido que en este 2016 voy a hacer mi última gira… Una parte de mí piensa nunca digas nunca, podría estar de regreso… Pero no voy a estar de vuelta”.

Para el cierre de esta nota aún se desconocen las razones del fallecimiento de Tim Bergling, mundialmente conocido como Avicii.