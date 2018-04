Honrando a la Madre Tierra este fin de semana

Como cada año este 22 de abril se celebrará el día de la tierra honrando la interdependencia entre los seres vivos y ecosistemas en que habitamos.

El día de la tierra comenzó a celebrarse en 1970 en un esfuerzo para crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales.

Para continuar con la tradición que beneficia a todo el mundo, este fin de semana se estarán llevando a cabo varios eventos para ayudar a concientizar y a proteger a la madre tierra.

En el sur de Los Ángeles, la compañía de reciclaje Active Recycling Co., estará aceptando hasta un cuarto de tonelada de basura de objetos voluminosos o basura verde gratis.

“Pueden traer una camioneta pick up llena de colchones o sillones, llantas o muebles y tirarlos aquí sin costo alguno”, dijo Eroll Segal, consultor de reciclaje con Active Recycling. “Esta es una oferta que en otros lugares les pueden cobrar hasta 80 o 90 dólares por deshacerse de su basura”, enfatizó.

Segal dijo que esta es la forma que él tiene para ayudar a que la ciudad de Los Ángeles, sobre todo en las comunidades de color, sea más limpia.

“Mi mensaje es, no me doy por vencido hasta que Los Ángeles este limpio”, dijo Segal afirmando que no solo este fin de semana pero cualquier día las personas pueden llevar su primera ronda de basura y tirarla de forma gratuita.

Active Recycling Co. esta localizado en 2000 W. Slauson Ave. y están abiertos los siete días a la semana de 5:30 de la mañana a 7:30 de la noche.

A nivel estatal, miles de voluntarios participarán este fin de semana en la restauración y limpieza de 35 parques estatales en su decimo anual evento de limpieza de la fundación estatal de parques de California (CSPF).

Los organizadores reconocen que muchos parques estatales de California necesitan urgentemente mantenimiento y restauración debido a recortes presupuestarios y personal reducido. Este programa anual ayuda a completar proyectos que de otro modo no se llevarían a cabo en esos parques.

Desde su creación en 1998, los días de servicio de CSPF de Restauración y Limpieza del Día de la Tierra han resultado en más de 86 mil participantes que contribuyeron con más de 343,574 horas de voluntariado por un valor de casi 6.75 millones de dólares en mantenimiento y mejoras del parque. Además, se han recaudado casi 5.4 millones de dólares a través del programa “Earth Day” de CSPF para beneficiar a los parques estatales y los millones de californianos que dependen de ellos para la recreación, la educación y la inspiración.

Para ser voluntario en un parque cercano visite: http://www.calparks.org

En la ciudad de Los Ángeles el departamento de saneamiento auspiciará su tercer evento anual del Día de la Tierra en L.A. el 21 de abril en Highland Park. Se esperan más de 60 exhibiciones promoviendo la conservación y la sostenibilidad así como camiones y vehículos de la ciudad para la exploración. El entretenimiento estará a cargo del DJ Jorge Nesta y Renaissance Academy Musicians entre otros y habrá una zona educativa para niños.

El evento se llevará a cabo en el centro de recreación Highland Park localizado en 6150 Piedmont Ave 90042 de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Se recomienda utilizar transporte público.