Copa del Rey, Final: Sevilla vs. Barcelona, horario y canales de TV

El conjunto blaugrana tiene su última oportunidad para conquistar un título en la temporada

El Barcelona tiene hoy la mejor oportunidad de sanar las heridas que le dejó la batalla en el imperio romano.

El cuadro culé no quiere volver a pecar de confianza como le sucedió en los Cuartos de la Champions y sin miramientos saldrá al Wanda Metropolitano a buscar levantar la Copa del Rey a costa del Sevilla.

“Ganar en el Barsa es una obligación. En los equipos grandes es lo que hay. Que los jugadores lleven muchos títulos en sus espaldas no significa que no le demos importancia a este título.

“No puedes pensar que tienes algo ganado de antemano y pensar que has ganado la Final, que has pasado la eliminatoria de la Liga de Campeones y que has ganado la Liga. No hemos ganado nada”, consideró el técnico blaugrana Ernesto Valverde.

Pero Sevilla busca cobrarse con la Copa la caída en Champions. El cuadro Nervionés no pudo vencer al gigante de Alemania, el Bayern Múnich pero tampoco se quedó lejos, por lo que confían en que una actuación similar pueda dejar a los culés sin opción de doblete.

“Hemos visto que es posible ganarle al Barcelona, pero para eso hay que estar concentrados todo el tiempo y no bajar la atención. Espero un partido equilibrado, que se pueda decidir por detalles y que al final sea para nosotros.

“Ese es el pensamiento, poner ganas para afrontar a un rival fuerte. Luego pensaremos en LaLiga. Ganar un trofeo es algo maravilloso, para los aficionados, jugadores, cuerpo técnico y el club. Tenemos que centrarnos en mañana (hoy) y estar preparados”, dijo el técnico del Sevilla, Vincenzo Montella.

Partido: Sevilla vs. Barcelona

Estadio: Wanda Metropolitano

Fecha: 21 de abril de 2018

Hora: 3:30 pm Este / 2:30 pm Centro / 12:30 pm Pacífico

