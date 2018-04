La nueva foto de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

El portugués se muestra feliz y enamorado con la joven modelo madrileña

Días atrás se corrió el rumor de que Cristiano Ronaldo seguía enamorado de su ex novia, la modelo rusa Irina Shayk. Noticia que impactó a muchos fanáticos de Georgina Rodríguez, la actual pareja del jugador del Real Madrid, y la madre de su única hija biológica, Alana Martina.

Sin embargo, y aunque el portugués no se dedica a desmentir todo lo que se dice de él de manera directa ante la prensa. Sí es cierto que desde que surgieron dichas afirmaciones Cristiano se luce más con su novia. Coincidencia o no, también hay que señalar que el jugador se muestra receptivo y abierto desde que Georgina está en su vida.

A través de sus redes sociales Cristiano Ronaldo se muestra en compañía de sus hijos, y también expone su relación con Gio; la besa, la abraza y le dedica adjetivos cariñosos ante el ojo crítico de las cámaras. El amor del que ahora goza le ha permitido a la prensa y al público verlo desde una perspectiva diferente.

Hace algunas horas el CR7 del Madrid compartió una nueva fotografía con su chica. Al pie de la imagen escribió: “Chill in my hotel with my baby“.

Chill in my hotel with my baby❤️ pic.twitter.com/ySPQ9BP566 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 21, 2018

Aquí les compartimos otras fotografías en las que el jugador de fútbol once le ha demostrado su amor y dedicación a su chica.

Feliz Páscoa!🐣 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Apr 1, 2018 at 9:58am PDT

❤️ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Mar 19, 2018 at 5:31pm PDT

Love is in the air ❤️❤️ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Feb 20, 2018 at 6:21am PST

❤️❤️❤️ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jan 31, 2018 at 10:13am PST

🇵🇹❤️☀️ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jan 19, 2018 at 10:33am PST

❤️ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Dec 31, 2017 at 4:31pm PST