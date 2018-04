ICE y el “dreamer” al que puso en “carrera contra el tiempo” para deportarlo por un tatuaje

Daniel Ramírez Medina fue el primer joven protegido por DACA detenido por "La Migra"

LOS ÁNGELES – Daniel Ramírez Medina, el primer “soñador” detenido por Inmigración tras la llegada de Donald Trump al poder, se encuentra en una carrera contra el tiempo para evitar su deportación, pues su Acción Diferida (DACA) expira en 15 días y las autoridades federales insisten en decir que es un pandillero.

El abogado Luis Cortés, quién hace parte del equipo legal que defiende al joven de 25 años y también está amparado por DACA, confirmó a Efe que las autoridades federales intentan revocar nuevamente el estatus de protección de Ramírez Medina, que vence el próximo 4 de mayo.

La pesadilla del joven “soñador” oriundo de México comenzó el 10 de febrero del año pasado cuando fue detenido en una residencia en Des Moines, en el estado de Washington, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que tenía en la mira a un inmigrante que ya había sido deportado con anterioridad.

Aunque Ramírez Medina no era uno de los objetivos de los agentes de ICE y estaba protegido por DACA desde 2014, los oficiales lo arrestaron bajo la sospecha de pertenecer a una pandilla. El tatuaje que el joven tiene en la parte inferior de su brazo con una estrella y una leyenda que dice: “La Paz BCS”, fue relacionado con un símbolo de una banda criminal.

Los abogados defensores explican que el dibujo hace referencia a La Paz, Baja California Sur, donde el joven creció.

Tras varias semanas detenido, Ramírez Medina salió de la cárcel y ha librado una batalla contra las autoridades de Inmigración, que no han querido ceder en sus intenciones de vincularlo a una pandilla.

Según Cortés, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) aseguró que en parte creen que Ramírez Medina es miembro de una banda criminal porque el joven dijo en una corte de Inmigración que tras las acusaciones de los agentes federales y la exposición de su nombre temía que su tatuaje fuera interpretado en México como marca de una pandilla.

“Es un razonamiento sin sentido”, insiste Cortés.

Este no sería el único caso en que las autoridades detuvieron a un joven amparado por DACA. Otro de los arrestos que cobró notoriedad a nivel nacional fue el de Jesús Alonso Arreola Robles, que perdió el beneficio después de ser arrestado por supuestamente traficar con indocumentados cuando hacía un servicio de Uber en el Sur de California.

En nombre de Arreola Robles y otros soñadores, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó y logró que una corte ordenará restituirle DACA a Arreola Robles y a los otros jóvenes que perdieron el amparo.

Ramírez Medina fue uno de los beneficiados de dicha decisión. No obstante, su permiso vence el próximo 4 de mayo y, de no resolverse su batalla legal, no podría renovar DACA y estaría expuesto a una deportación.

El abogado aclaró que Ramírez Medina está legalmente habilitado para renovar DACA, pero las autoridades federales obstaculizan el procedimiento y le dejan sin apenas opciones.

“No lo han dejado en paz para hacer su renovación”, ahondó Cortés.

Las autoridades llevaron el caso del joven mexicano a una corte de Inmigración donde en enero pasado el juez Brett Parchert falló en su contra y ordenó su deportación por encontrarse de forma indocumentada en el país.

En ese entonces Medina Ramírez no había recuperado la protección de DACA. Cortés advirtió que la decisión será rebatida en una corte de apelaciones.

En paralelo, sus abogados interpusieron en una corte de distrito una demanda en la que alegan que el arresto del joven violó sus derechos constitucionales.

Al conocer el caso, el juez Ricardo Martínez dijo que “quedan muchas preguntas con respecto a la idoneidad de la conducta del Gobierno” para arrestarlo.

Una luz de esperanza se dio en la batalla de Ramírez Medina y el juez decidió adelantar la audiencia en el caso del arresto indebido para el 1 de mayo, donde se escucharán los argumentos y se determinará si las acciones de los agentes del ICE fueron ilegales.

“Esperemos que la justicia prevalezca en este caso y el juez ordene al DHS que dejen de intentar quitarle el DACA a mi cliente y él pueda renovar en paz”, dijo Cortés, que espera una decisión a favor del “soñador”.