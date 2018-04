Sospechoso de DUI y estar drogado se estrella contra postes de luz y teléfono en Gardena

Un conductor sospechoso de ir bajo la influencia del alcohol y las metanfetaminas derribó un poste de electricidad y dos otros con líneas de teléfono en Gardena.

La Policía de esa ciudad reportó el accidente alrededor de las 11:53 a.m. de este domingo sobre la Avenida Western, entre las calles 135th y 139th, forzando el cierre de esa vía.

El motorista era la única persona que iba en el auto y no resultó herido.

Tras el choque fue detenido por la policía.

El accidente tuvo lugar durante la Semana de Conciencia Nacional sobre el Alcohol, ocasión por la que el grupo Madres Contra los Conductores Ebrios (MADD) realizaron un evento el pasado sábado en el estadio Stub Hub Center de Carson, donde estuvo presente Louis Bianco, sobreviviente de un choque que involucró un conductor ebrio.

“Debido a mis lesiones, tengo una imagen de mi mama, pero no la recuerdo ni el tiempo que pasamos juntos. Me han dicho que la tuve en mis brazos mientras moría de cancer, pero no lo recuerdo. Este es un dolor que cargo en mi corazón cada momento”, dijo Bianco, cuya bicicleta fue impactada por una camioneta SUV en 2009.

El accidente le provocó la pérdida de la memoria y sus dientes, entre otros daños corporales.

Otra de las personas que habló durante el evento de MADD fue Colleen Sheehey-Church, presidente de la organización y cuyo hijo, Dustin, murió cuando el auto en el que viajaba con un conductor ebrio y drogado que era menor de edad se estrelló en un río después de salir a comer pizza con amigos.