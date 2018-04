Esquina migratoria: cinco años detenido en el centro migratorio de Adelanto

Estoy detenido en Adelanto desde el 2013. Tengo una aplicación que metió mi mamá en el 2001, la i130 de petición familiar. Fue negada por un error en su apellido. Ella estaba casada con mi padrastro y no puso el nombre correcto. ¿Qué puedo hacer para poder reabrir este caso que es lo que me detiene en Adelanto? ¿Hay alguna posibilidad de salir?

Hay MUCHA información que desconozco sobre tu caso, principalmente, si tienes récord criminal, cuántos años tenías cuando tu madre presentó la petición familiar, qué estado legal tenía ella cuando presentó tu solicitud, ¿estabas tu casado en ese momento? y ¿qué procesos han sido negados por el Juez de Inmigración?

Pero, suponiendo que no se te prohíbe ajustar tu estado debido a antecedentes penales u otro motivo de inadmisibilidad (como reclamo falso de ciudadanía, reingreso ilegal, etc.), puede haber una posibilidad de ganar tu caso.

La petición presentada por tu mamá antes del 30 de abril de 2001 podría calificar para la protección bajo la 245 (i) si fue “aprobada cuando se somentió”. El programa 245 (i) significa que si tienes una forma de hacer un ajuste a tu estado legal ahora, puedes hacerlo en Estados Unidos sin tener que ir al consulado de tu país de origen.

Suponiendo que estés protegido por el artículo 245 (i), aún necesitarás la petición de un familiar inmediato (como cónyuge ciudadano estadounidense o hijo mayor de 21 años) para presentar una petición ahora. Si ese familiar inmediato presenta una I-130 en tu nombre y es aprobada, puedes solicitarle al juez de inmigración o a la Junta de Apelaciones de Inmigración que reabra tu caso para que puedas ajustar tu estado legal a través de un familiar.

Sin embargo, la Moción para reabrir no se otorgará automáticamente. Debes mostrar que tu abogado anterior actuó incorrectamente en tu caso o pedirle al juez que reabra tu caso por su propio poder (Sua Sponte).

La única forma de obtener tu libertad es ganando tu caso (se te otorgaría la residencia permanente legal) o convencer al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de que debe liberarte. Un juez de inmigración no tiene autoridad para ordenar tu liberación.

Insisto, hay mucha información faltante que es importante para determinar si alguna de las opciones anteriores es posible, pero si encuentras suficientes elementos que caen en tu favor, sí existe la posibilidad de éxito.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio