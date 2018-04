La fiscalía pide arresto domiciliario para Allison Mack, actriz de ‘Smallville’, supuesta ama sexual

Según los fiscales, Allison Mack, arrestada el viernes por tráfico sexual, podría huir en cualquier momento

Foto: The WB Television Network

Allison Mack, actriz de la popular serie Smallville, enfrenta cargos federales por su participación en un supuesto culto sexual en el área de Albany y, según los fiscales federales, podría huir en cualquier momento, con lo que ha de mantenerse bajo arresto domiciliario.

Así, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York está pidiendo a la Jueza Magistrado de Estados Unidos Cheryl Pollak que mantenga a Mack entre rejas a menos que pueda publicar un “bono sustancial y fuertemente garantizado” cuando comparezca en la corte federal de Brooklyn para una audiencia de fianza el martes.

Incluso en ese caso, los fiscales dicen que Mack es un “riesgo de peligro y riesgo de fuga” y debería estar sujeta a arresto domiciliario con monitoreo electrónico. “En ausencia de un vínculo sustancial con condiciones extensas, la Corte no tendría los medios suficientes para garantizar que la acusada no cometiera crímenes adicionales durante el período de libertad o que de otra manera no violara las condiciones de libertad bajo fianza”, escribieron el viernes Moira Kim Penza y Tanya Haijar en una carta a Pollak.

Mack, de 35 años, fue arrestada el viernes por tráfico sexual. Según las acusaciones, era la “esclava” directa del líder de Nxivm, Keith Raniere y tenía una relación sexual con él, aunque también actuó como una “ama” de otras esclavas, quienes fueron forzadas a tener relaciones sexuales con Raniere y quemar sus iniciales en su región púbica, de acuerdo con la denuncia penal, la cual detalla que, mientras las mujeres eran marcadas como ganado, Mack ponía las manos en sus pechos y les decía que “sintieran el dolor” y que “pensaran en amo”.