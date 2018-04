Un “te quiero” no se pide

No debes pedirle una y otra vez a tu pareja lo que ha demostrado ser incapaz de darte

Un comentario inadecuado te puede poner en riesgo de perder un hombre. Así me pasó hace mucho años cuando me peleé con un exnovio, llamémosle David, a quien le saqué “los trapitos al sol” frente a sus amigos.

Era un hombre buenísimo y llegaba con flores regularmente, pero siempre me quejaba con él porque no me demostraba sus sentimientos con palabras. A tal punto que después de un año de relación aún no me había dicho “te quiero” y mucho menos “te amo”. Únicamente al final de sus textos escribía “TQM” (popular abreviación para decir “te quiero mucho”).

Un día fuimos a cenar con su mejor amigo y la esposa. Cada vez que nos veíamos este hombre siempre tenía algo hermoso que decir de ella: “Desde que la vi por primera vez sabía que iba a ser la mujer de mi vida”. Esa noche todo iba de maravilla en la cena, hasta que se me ocurrió decirle a su amigo: “enséñale a mi novio a ser romántico como tú.” A lo que respondió: “María, cómo vas a decir eso, si mi amigo se muere por ti”

Cuando lo oí, por poco me atraganto con la comida y le dije con la boca casi llena: “Pues si me quiere tanto, ¿por qué no me lo ha dicho?” Esta pareja se quedó perpleja tras mi comentario. No podían creer que mi novio jamás me hubiera dicho algo tan básico entre una pareja de enamorados.

Luego de mi revelación sobre el comportamiento de mi amorcito, hubo un silencio sepulcral en la mesa el enojo de mi enamorado fue tal que no me dirigió la palabra el resto de la noche. Nunca pensé que mi confesión lo fuera a enojar de esa manera.

Después de ese altercado, la relación fue cuesta abajo. Este episodio le confirmó lo insatisfecha que yo estaba. Hoy día, me alegro que ocurriera este incidente porque aprendí dos cosas: la primera es que no debes pedirle una y otra vez a tu pareja lo que ha demostrado ser incapaz de darte.

Y segundo, que jamás debes hablar negativamente de un hombre delante de nadie, así sea un familiar o su mejor amigo.

Sintoniza todos los miércoles “María Marín Live” por Facebook Live 6:00pm EST (3:00pm PST) enciende tus notificaciones de “video en vivo”.https://www.facebook.com/MariaMarinOnline