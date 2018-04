A sus 46 años Catherine Siachoque luce curvas de veinteañera en un minibikini negro

Su cuerpazo inspira a otras mujeres

A sus 46 años Catherine Siachoque mantiene un impresionante estado de forma y cada que puede lo luce sin pudor en bikini en redes sociales. Pero no se trata de un mejor acto de vanidad, la colombiana envía un mensaje de empoderamiento y aceptación a todas las mujeres que la siguen.

Esta semana la esposa de Miguel Varoni compartió un par de sensuales imágenes en un diminuto bikini negro, donde luce su esbelta figura, abdomen trabajado y piel reluciente.

“Quiéranse, acéptense… Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras”, expresó la actriz que participó en “Sin Senos Sí Hay Paraíso”.

La publicación ganó miles de “Me Gusta” y generó una ola de comentarios de fans, que celebran el buen estado de la famosa.

Para Catherine todas las mujeres pueden llevar un estilo de vida saludable y sentirse sensuales, aunque ella misma evita calificarse como sexy.

“La gente termina pensando lo que quiere. Habrá gente que piensa que sí y habrá gente que piensa que no. Yo no sé si yo soy sexy pero absolutamente sé que he tenido personajes muy sexys”, dijo recientemente a People En Español.

Sin grandes dietas, ni largas horas en el gimnasio, Catherine achaca su curvilínea silueta al cuidado personal.

“Me cuido para estar bien porque trabajo en un medio visual y quiero sentirme cómoda haciendo por ejemplo escenas en ropa interior o con un vestido ajustado. Pero de resto no soy modelo ni tampoco basé mi carrera en el cuerpo o en la belleza. Yo he basado mi carrera en cómo he construido mis personajes”, concluyó.