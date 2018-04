Así debutó Antonio Santana en ‘Un Nuevo Día’

¿Te gusta el nuevo presentador de Telemundo?

Tal como te lo anticipamos en exclusiva, hoy se incorporó Antonio Santana a ‘Un Nuevo Día’ y tal como te dijimos será uno de los presentadores del show matutino de Telemundo.

El animador y actor español que reside desde hace varios años en México, acompaña desde hoy a Marco Antonio Regil, Adamari López, Rashel Díaz y Zuleyka Rivera en lo que es la nueva etapa de las mañanas de la cadena hermana de NBC.

Aunque en las redes sociales la producción de ‘Un Nuevo Día’ fue muy cautelosa y lo presentó como “animador invitado”, en su cuenta de Instagram, Santana confirmó que ese era el ‘secreto’ que tenía guardado de esta nueva etapa en su carrera.

“Pues aquí está la noticia de mi vida. Hoy me integré a esta gran familia de @unnuevodia. Día lleno de emociones y de sueños cumplidos. GRACIAS!!!! a tod@s por el apoyo y a la gran familia de Un Nuevo Día por la confianza. GRACIAS!!! @telemundo. Nos vemos de lunes a viernes a las 7 a.m. 6 c por Telemundo”, escribió el animador y actor.

Recordemos que hace algunas semanas primero se despidió Daniel Sarcos del show matutino y luego le tocó el turno a Ana María Canseco. Aunque aun no hay fecha confirmada, es posible que el 14 de mayo ya ‘Un Nuevo Día’ estrene estudio en el nuevo edificio de Telemundo y, es posible, que de aquí a esa fecha aun haya más cambios dentro del elenco y la producción del programa.