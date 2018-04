Foto: Fey desata la locura en Instagram al presumir sus piernas

La cantante volvió a subir una atrevida imagen que causó sensación entre sus seguidores

Desde hace un tiempo, Fey ha dejado claro que quiere reconquistar a sus fans con su físico.

Por eso, la cantante volvió a hacer uso de sus redes sociales y subió una atrevida foto en su cuenta de Instagram para mostrar sus bien torneadas piernas posando recostada en un sillón únicamente con un traje de baño y zapatos en la que desbordó sensualidad.

“Si quieres entender a una mujer… Tienes que ponerte en sus Zapatos… #EnLosZapatosDeFey”, posteó la cantante al pie de la imagen que generó miles de ‘Me Gusta’ y cientos de buenos comentarios para halagar su figura.

“En serio que cada día estas más hermosa y fascinante”.

“Que buenas piernas tienes Fey”.

“Deliciosamente hermosa y sexy”.

“Jamás había visto algo que se acercara tanto a una diosa!!!”, fueron tan solo algunos de los piropos que le escribieron a la rubia.

Hace unos días, Fey dijo sentirse a gusto consigo misma, aunque aseguró que no siempre fue así.

“Cuando era adolescente… me comparaba con las revistas con alguien que es totalmente diferente a ti, hoy me di cuenta que yo tenía piernas de otra dimensión, siempre me sentía que no encajaba, me sentía gorda y me criticaba. Hoy me siento súper a gusto y entendí que cada quien, es totalmente bella como viene y es lo mágico, cada quien es diferente”, dijo en entrevista con Javier Poza.