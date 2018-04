Vídeo: La declaración de amor de Natalia Barulich a su amado Maluma

Parece que la relación va muy en serio

La joven y sexy modelo Natalia Barulich, novia del cantante colombiano Maluma, se puso romántica y compartió no solo un vídeo en donde aparece besándose con el intérprete. Ella también le ha escrito toda una declaración de amor: “My everything -Mi todo-. Te amo @maluma“.

Esta publicación es la primera que realiza la modelo en donde abiertamente le declara sus sentimientos al intérprete de “Felices los 4“, canción que los unió, gracias a que ella fue la modelo oficial del vídeo de la misma.

Desde que la relación de este par inició se han vuelto inseparables y el cantante ha sido muy abierto sobre su relación con la modelo, e incluso ha expresado en diversas ocasiones lo feliz que se siente con ella.