LAPD: ‘Lo mejor es reportar los crímenes a la policía’

Activista llama a dejar de colaborar con las autoridades pero agentes y grupos proinmigrantes, en desacuerdo, dicen que su 'campaña' pone en riesgo a la comunidad

El líder de la organización Hermandad Mexicana, Nativo López lanzó una táctica a la que llamó “fuera del juego político” para que los latinos que viven en las ciudades de California en las que se han aprobado medidas contras las leyes Santuario, no cooperen con la policía. Pero no todos los defensores de los inmigrantes están de acuerdo ya que consideran que pondría en peligro a la comunidad inmigrante.

“Es una medida radical que corresponde a las circunstancias drásticas que no han impuesto los conservadores republicanos. Solo se pondría en marcha en lugares como Orange, Alamitos y Aliso Viejo donde no quieren respetar la ley SB54 que prohíbe la cooperación de las policías locales con el Servicio de Migración y Aduanas (ICE)”, dijo López.

“El condado de Orange tiene 3.5 millones de habitantes, más de una tercera parte, somos latinos. Si los latinos en grandes números se rehúsan a cooperar con la policía, no habrá seguridad pública para nadie. Y entonces los republicanos conservadores van a sentir el miedo que viven los inmigrantes indocumentados”, señaló.

Sin embargo, Angélica Salas, líder de la Coalición de los Derechos de los Inmigrantes (Chirla) dijo que ellos entienden la frustración y el enojo de la comunidad. “Es obvio que tenemos que protestar pero nuestra recomendación es diferente. No podemos poner en riesgo el bienestar y la vida de un inmigrante cuando es testigo o víctima de un crimen y decirle que no llame a la policía”, dijo.

“Si los residentes latinos de estas ciudades donde se han aprobado medidas contra las leyes Santuario no se sienten en confianza de reportar que han sido víctimas de un crimen en el condado de Orange, pueden llamar a la policía de Los Ángeles u otra jurisdicción pero no dejar de denunciar”, sostuvo Salas.

Agregó que nadie está obligado a decir su estatus migratorio cuando pide protección o ayuda por un crimen.

La líder insistió en que “no podemos decirle a una persona que es víctima de violencia doméstica, a un niño que ha sido abusado sexual o físicamente, a un vendedor ambulante golpeado por un pandillero, y a alguien que ha sido amenazado que no reporte a la policía. Sería un caos”, consideró

López criticó que organizaciones como Chirla, la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y Carecen no apoyen su campaña de no cooperación con la policía. “Es porque se han convertido en agencias del gobierno que reciben fondos del estado”, indicó.

Salas se defendió diciendo que por mucho tiempo pelearon por ofrecer servicios legales sin cobro a los inmigrantes, y por eso es que reciben apoyo del gobierno estatal. “No se trata de eso sino de que la recomendación de López pone en peligro a nuestra comunidad”, resaltó.

El dirigente de Hermandad Mexicana agregó que la no cooperación de los latinos con la policía es una acción que no es nueva. “La pusimos en marcha en 2001. Entonces en Anaheim, tenían la política de arrestar y quitarles el auto a quienes no contaban con una licencia de conducir. Logramos que el Concejo municipal reconociera la matrícula consular como una identificación suficiente para manejar sin licencia y que permitieran que el vehículo no fuera confiscado si no recogido por un familiar”, dijo. “Cuando eso ocurrió, levantamos la campaña”, indicó.

Sería apoyar al crimen

El capitán de la estación de Hollenbeck del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Al Labrada dijo que el problema cuando una persona no reporta un delito es que va a continuar siendo víctima. “En Los Ángeles hemos hecho bastante para asegurar que la comunidad confíe en la policía y se sienten cómodos de reportar un delito”, afirmó.

“La propuesta de no reportar crímenes a la policía no es buena táctica porque las víctimas no solo no van a ser protegidas sino que los delincuentes van a andar libres y seguir cometiendo crímenes”, señaló.

Labrada recordó que él fue indocumentado. “Yo no sabía la diferencia entre un policía de Los Ángeles, El Monte, Santa Ana pero me preocupa que un mensaje así en manos de las víctimas puede ser recibido erróneamente y causar más víctimas y un aumento de los delitos”, señaló.

El subsheriff del condado de Orange, Don Barnes declaró a los medios que el llamado a no cooperar con la policía es irresponsable y extremadamente peligroso.

“Nuestro interés en colaborar con ICE es dentro de un escenario de custodia para evitar que los criminales peligrosos y convictos vuelvan a delinquir en nuestras comunidades. Nunca preguntaríamos el estatus migratorio de los sospechosos, testigos, víctimas de crimen y de aquellos que reporten actividad criminal”, expuso.

Avanza campaña contra ley Santuario

Mientras tanto en Huntington Beach, el candidato republicano a gobernador, el asambleísta Travis Allen planea anunciar este viernes que ha recabado 35,000 peticiones en todo el estado para animar a los funcionarios locales a salirse de la ley SB54 que ha hecho de California un estado Santuario.

Recordó que más de una docena de ciudades, condados y departamentos del sheriff han votado para no respetar la ley Santuario que entró en vigor en enero.

Las peticiones para urgir a las autoridades a abandonar la ley Santuario, las enviará a cada ciudad y condado de California.