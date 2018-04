VIDEO: Mujer se quita la nariz en pleno programa de televisión

No es broma...

La británica Jayne Hardman mostró en televisión como luce sin nariz y dejó sorprendidos a muchos.

La mujer de 48 años perdió ese órgano luego de que en el 2012 fuera golpeada por su perro, un mastín napolitano. La lesión provocó una inflamación de los vasos sanguíneos, conocida como granulomatosis. La rara enfermedad limita el flujo de sangre en el cuerpo. Puede afectar cualquier órgano del organismo, aunque principalmente se reportan casos en la nariz, la tráquea, los pulmones y los riñones, de acuerdo con Medline Plus.

“Durante tres años, mi nariz estuvo desapareciendo y ya el año pasado no tenía nada de hueso”, explicó a principios de mes la mujer en el programa “This Morning”, donde se quitó el aparato artificial que le ayuda a respirar luego de que le extirparan la nariz que estaba podrida.

La mujer se tuvo que probar otras cuatro prótesis hasta conseguir la adecuada, según detalló en la entrevista televisiva.

“Después que me amputaran la nariz empezaron a buscarme una prótesis que me sirviera y hasta tengo una perfecta y tengo la confianza para salir a mi casa. Probé otras cuatro narices antes de tener la que tengo ahora, no podría estar más feliz con ella. La gente piensa que es real, así que, aunque he perdido mi verdadera nariz, siento que ahora estoy completa”, sostuvo.

Ahora Hardman trata de tomar la situación con humor. “Me la quito todas las noches antes de ir a la cama y pongo un yeso sobre el agujero… cuando estornudo tengo que asegurarme de que la sostengo bien”, describió.