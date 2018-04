Esta es la razón por la cual Kim Kardashian se desnuda últimamente

La famosa anda más atrevida y sensual que nunca

Kim Kardashian ha andado revolucionando las redes sociales compartiendo fotos de si misma completamente desnuda. Las imágenes sugerentes son atrevidas, provocativas que tientan con la censura dejando ver lo suficiente para no ser bloqueada.

Si bien no es ninguna sorpresa que la esposa de Kanye West pose como Dios la trajo al mundo, si fue notorio que las fotos subidas de tono habían sido muy recurrente en los últimos días y todo tiene una explicación.

Como todo paso que dan las Kardashians tiene razón, las imágenes de los desnudos son parte de una campaña para promover su nueva fragancia de la línea KKW Body Fragrance.

El frasco que contiene la fragancia fue moldeado al cuerpo de la celebridad para que cada persona que lo compre tenga una replica exacta.

“Ante todo es una fragancia sexy“, Kim dijo en entrevista para E! News. “Me recuerda al verano y evoca sensualidad para mi“.

Sobre la campaña de contenido sexual dijo: “Es reveladora, pero yo he sido reveladora. No creo que sea algo nuevo. No entiendo porque la gente está tan sorprendida cuando hago un shooting tan revelador, hago tantos. Había hecho otra sesión de fotos en la misma galería y me terminaron de gustar las imágenes del desnudo. Pensé, ‘no hay mejor momento. Si hay un momento para hacer esto, este es el producto, esta es la fragancia’“.

Será el 30 de abril cuando se lance la nueva fragancia al mercado para que el consumidor la pueda adquirir.