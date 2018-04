Fotógrafo captura las bellezas ocultas de República Dominicana

KID ON THE BRIDGE La silhouette que vous voyez sur le pont, c'est un enfant que j'ai rencontré à l'île de Saona avec qui je me suis bien amusé à faire des sauts dans l'eau. D'ailleurs, vous le voyez aussi dans mon Vlog qui a déjà atteint les 200.000 vues, merci à tous 🙂 —- Pour info, un grand Jeu Concours est organisé sur la plateforme du Figaro afin de gagner une croisière Ponant de Rio à Dakar, rien que ca ! Pour participer, il suffit de vous rendre sur capturerlinstant.lefigaro.fr et de poster une photo de voyage prise sur l'instant. Avec un enfant sur un ponton, par exemple … Bonne chance à tous 🙂 #capturerlinstant #InstantPonant #Collaboration #PonantxLeFigaroVoyage @Ponantcruises @LeFigaroVoyages

A post shared by Bruno Maltor (@brunomaltor) on Mar 21, 2018 at 10:21am PDT