La Víbora: Queremos que ‘Luis Miguel, la serie’ revele toda la verdad

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nadie

Yo sé que estoy rogando por un imposible, pero quisiera pedirle a Luismi que si va a contar su “verdad” en una serie, que lo haga sin tapujos ni edulcorantes. Se los digo porque ya sabemos cómo es el susodicho, y de seguro de lo que revelará echará mucho debajo de la alfombra.

Entiendo que la mayoría de ustedes es fan de El Sol, y que como es muy simpático el muchacho todo le perdonan, pero yo no. Yo, como diría la Reina del Sur, soy La Víbora, no se les olvide. Y por eso exijo que Luismi sea honesto y nos dé la versión triple equis de su vida. Sí, lo leyeron bien, triple equis. Y es que, como muchos lo han contado extraoficialmente, el cantante habría iniciado su vida sexual con prostitutas, como lo contó recientemente un directivo del festival de Viña del Mar.

Pero no crean que soy tan perversa. También quiero saber otros aspectos menos cochinos de la vida del artista, aunque no menos turbios y aterradores. Como por ejemplo, ¿qué sabe él de su mamá, qué le pasó, cuál fue su destino? Y que no me venga con que no sabe porque algo debe de saber. ¿Qué le hizo a la señora el malandro de Luisito Rey, el papá de Luismi? Sabemos que la trataba muy mal, ¿pero cuál fue su paradero? Hasta donde se ha indagado, ni la propia familia de la mujer sabe dónde está. ¿Triste, no?

Además, queremos saber por qué abandonó a su hermano menor. Por qué nunca lo buscó o se hizo cargo de él y cómo fue que el muchacho fue a terminar con una familia de Guadalajara. ¿Qué enredos, no les parece? Ya sé que van a decir que la serie acaba de empezar y que no debo adelantarme y bla, bla, bla. Y tienen razón, pero sigo dudando que Luis Miguel vaya a poner sobre la mesa temas que lo hacen tan vulnerable.

Si a ustedes les gusta que les den atole con dedo está bien, pero por mi parte, Luismi se puede ahorrar todas las historias de sus conquistas. Eso no lo tiene que contar, hasta da flojera. Pero me va a convencer si ventila la vida de terror que ha tenido, la que lo ha hecho tan insensible al grado de no tener relación con sus hijos. El día que hable de esos temas, entonces prendo mi Netflix y me siento a ver la serie.

En otros temas, en esta ocasión no voy a viborear a Chiquis Rivera. Más bien me quito el sombrero frente a ella. Ya sé que es mucho decir para alguien del calibre de mi veneno, pero tengo una buena razón para hacerlo.

Ella reveló que rompió su compromiso matrimonial con Lorenzo Méndez porque el cantante es un borracho. Bueno, lo dijo con otras palabras, pero es lo mismo. Así que solo por eso mis respetos a Chiquis. Aunque todavía está por verse si no es de las que creen que cuando se casen el hombre va a cambiar.

Entonces la historia será otra.